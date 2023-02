Elden Ring получит DLC под названием Shadow of the Erdtree

Один из громких игровых релизов 2022 года, Elden Ring, получает первое крупное дополнение – DLC под названием Shadow of the Erdtree.

Сегодня утром разработчик FromSoftware объявил в твиттере, что DLC официально находится в разработке. Компания не сообщила, когда мы можем ожидать релиза.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw

