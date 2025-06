Актер Майкла из GTA 5 рассказал о самой ненавистной миссии в игре: «У меня вспотела задница за те 8 часов»

Актер GTA 5 до сих пор вспоминает одну миссию не самыми лучшими словами — ему пришлось потеть восемь часов и повторять дубль за дублем.

Нед Люк, известный как Майкл в GTA 5, по большей части положительно отзывается об опыте с Rockstar, хотя не без нюансов. Даже спустя 10 лет одна миссия ему не дает покоя. И, нет, он не переживает за украденную яхту (которую увидели в трейлере GTA 6) или ограбление банка. Худшей миссией для него стала та, где он занимается йогой.

Актер признался, что миссия «Кто-то сказал йога?» была «определенно худшей для съемок». Запись множества дублей длилась восемь часов и казалось, что он уже попал во временную петлю и застрял на вечных съемках.

Hands down the worst to shoot. Sweated my ass off for 8 hours. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

— Ned Luke (@ned_luke) June 19, 2025