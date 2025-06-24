Игры Новости 24.06.2025 в 17:54 comment views icon

Актер Майкла из GTA 5 рассказал о самой ненавистной миссии в игре: «У меня вспотела задница за те 8 часов»

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Актер Майкла из GTA 5 рассказал о самой ненавистной миссии в игре: «У меня вспотела задница за те 8 часов»

Актер GTA 5 до сих пор вспоминает одну миссию не самыми лучшими словами — ему пришлось потеть восемь часов и повторять дубль за дублем.

Нед Люк, известный как Майкл в GTA 5, по большей части положительно отзывается об опыте с Rockstar, хотя не без нюансов. Даже спустя 10 лет одна миссия ему не дает покоя. И, нет, он не переживает за украденную яхту (которую увидели в трейлере GTA 6) или ограбление банка. Худшей миссией для него стала та, где он занимается йогой.

Актер признался, что миссия «Кто-то сказал йога?» была «определенно худшей для съемок». Запись множества дублей длилась восемь часов и казалось, что он уже попал во временную петлю и застрял на вечных съемках.

«У меня вспотела задница за те 8 часов», — написавший Люк.

Напомним, во время той миссии Майкл вынужден выполнять упражнения вместе с его спортивной женой и навязчивым инструктором Фабьеном. Игрок должен нажимать кнопки в правильном порядке, чтобы не сорвать тренировку — иначе все начинается заново с ошибкой «Майклу не удалось достичь просветления».

Несмотря на одну ненавистную миссию, Нед Люк не устает повторять, что хотел бы вернуться в GTA — пусть даже в GTA Online. Он неоднократно призывал фанатов писать Rockstar с просьбой вернуть оригинальную тройку: Майкла, Тревора и Франклина. Вместе с тем относительно участия в GTA 6 — актер не дал четкого ответа. Когда ведущий представил его как «Майкла из GTA 5 и GTA 6», тот сказал, что пока такое заявление слишком громкое. Актер Нед Люк считает, что GTA 6 «стоит того, чтобы ждать» и Rockstar не подведет.

В новом трейлере GTA 6 заметили ребенка — это впервые для серии

Источник: Game Spot

Популярные новости

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone получила патч 1.1 — исправление сейвов, локаций и многих багов
Deathloop от Arkane раздают бесплатно в Epic Games Store — успейте до 12 июня
«Нужно еще немного времени в духовке»: CD Projekt RED отложила патч 2.3 для Cyberpunk 2077

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить