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eFootball 2022 стала худшей игрой в рейтинге Steam по оценкам пользователей

eFootball 2022 стала худшей игрой в рейтинге Steam по оценкам пользователей

eFootball 2022 стала худшей игрой в рейтинге Steam по оценкам пользователей

На момент написания заметки новая часть футбольного симулятора Konami получила в Steam свыше 10 тыс. пользовательских отзывов, из которых положительных всего 8%, а остальные 92% — крайне отрицательные.

eFootball 2022 вышла 30 сентября и сразу обернулась для Konami катастрофой. Из-за отсутствия многих ранее обещанных опций, слабой графики (наглядный пример — выше) и вороха технических проблем игроки массово раскритиковали и заминусовали игру.

eFootball 2022 стала худшей игрой в рейтинге Steam по оценкам пользователей
Из 10 356 пользовательских отзывов на eFootball 2022 положительных всего 8%.

eFootball 2022 стартовала настолько «удачно», что сразу обошла провальную Flatout 3 и вышла на первое место рейтинга самых постыдных игр Steam.

Для сравнения, Pro Evolution Soccer 2020 и 2021 имеют 70% и 74% положительных отзывов соответственно.

eFootball 2022 анонсировали в июле 2020 года (тогда еще под старым названием Pro Evolution Soccer), продемонстрировав фотореалистичную графику и сменив собственный движок Fox Engine (Metal Gear Solid) на Unreal Engine 4 от Epic Games. Konami ранее предупреждала, что на старте игра-сервис будет «во многом» лишь пробной версией — с ограниченным количеством клубов и режимов. Позже разработчики уточнили, что некоторые футбольные маневры, возможности и анимации добавят позже.

Но не похоже, что добавление нового контента что-либо изменит. Пользователи критикуют практически все аспекты футсима:

  • неправдивое поведение мяча в плане физики (он слишком «тяжелый»)
  • баги со столкновениями игроков
  • отвратные синий и желтый цвета меню
  • меню «Плана игры»
  • низкий FPS во время кат-сцен и повторов, а также плохие, отсутствующие или запутанные настройки дисплея
  • некрасивая трава и плохая графика
  • упрощение тактики
  • отсутствие контента (только 5-минутные одиночные матчи и 10-минутные онлайн-матчи)

 

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