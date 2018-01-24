Электромобиль Tesla Model S с включенным автопилотом врезался в пожарную машину сзади

На этой неделе произошло очередное ДТП с участием электромобиля Tesla с включенным автопилотом. Сразу оговорим, что на сей раз, к счастью, никто не пострадал.

Авария произошла в Калифорнии. Водитель Tesla Model S, имя которого не сообщается, въехал в машину пожарной службы, которая прибыла на место другой аварии. По словам водителя, он ехал с включенным режимом автопилота со скоростью около 65 миль в час (около 104 км/ч).

Комментируя происшествие, представитель Tesla еще обратил внимание на то, что «продвинутая система помощи водителям», которая есть в автомобилях компании, не обеспечивает полную автономность и требует от водителя максимальной концентрации и внимания за всем, что происходит на дороге. Также производитель напомнил о предпринятых мерах безопасности, которые при включенном автопилоте заставляют водителя держать руки на руле и внимательно следить за дорогой, чтобы всегда быть готовым перехватить управление машиной.

За последние несколько лет автомобили компании и ее фирменная разработка Tesla Autopilot множество раз попадала в заголовки разных новостей. Несколько раз это были сообщения о ДТП, но положительных новостей, когда функция спасала жизни или предотвращала эти самые ДТП, было в разы больше. Общественность еще не скоро забудет то самое трагическое ДТП со смертельным исходом, но в отчете с результатами расследования этого происшествия Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (NHTSA) признало, что конкретно в том случае вины производителя нет и в целом функции вроде Tesla Autopilot делают вождение безопаснее и снижают количество ДТП.

Что касается этого конкретного случая, Национальный совет по безопасности на транспорте уже начал расследование происшествия, а производитель со своей стороны еще должен изучить записи с бортового компьютера, чтобы подтвердить или опровергнуть заявление водителя об использовании автопилота. Ранее уже было такое, когда водитель изначально винил функцию Tesla Autopilot в ДТП, а затем вспомнил, что незадолго до происшествия отключил автопилот.

Источник: The Verge