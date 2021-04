Электромобиль Volkswagen ID.4 получил награду «Всемирный автомобиль года 2021» (World Car of the Year 2021)

Жюри международного конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) вынесло окончательный вердикт, выбрав автомобилем года новый электромобиль Volkswagen ID.4. В этом году до финала World Car of the Year (WCOTY) дошли сразу два электромобиля (Volkswagen ID.4 и Honda e) и один сити-кар (Toyota Yaris), который уже успел стать европейским автомобилем 2021 года.

Интересно, что немецкого бренда это уже пятая награда, до этого побеждали Volkswagen Golf VI (2009), Volkswagen Polo (2010), Volkswagen Up! (2012) и Volkswagen Golf (2013).

В рамках данной премии награду также получили премиальный седан Mercedes-Benz S-Class (World Luxury Car) и спорткар Porsche 911 Turbo (World Performance Car), лучшим сити-каром World Urban Car стал электромобиль Honda e, а награду за дизайн World Car Design of the Year присудили внедорожнику Land Rover Defender.

В голосовании участвовали 93 автожурналиста из 28 стран мира, их голоса во всех категориях World Car of the Year распределились следующим образом:

Напомним, что электрокроссовер VW ID.4 построен на фирменной модульной платформе VW MEB и является глобальной моделью, то есть предназначен для всех ключевых рынков, включая Европу, США и Китай. Покупатели могут выбрать заднеприводную или полноприводную версию (мощность от 200 до 300 л.с.) с батареями на 55 или 77 кВтч и запасом хода до 520 км по измерительному циклу WLTP. Ценник на новинку стартует с отметки $39,9 тыс.

Источник: WCOTY