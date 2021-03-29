Энтузиаст смог запустить майнинг Bitcoin на портативной консоли Game Boy (+ Raspberry Pi Pico для интернет-доступа)





Автор YouTube-канала stacksmashing продемонстрировал, что в случае острого дефицита видеокарт криптомайнеры могут генерировать монеты и при помощи других устройств. В данном случае речь идёт об игровой консоли Game Boy. Автор мог модифицировать устройство таким образом, чтобы оно могло добывать Bitcoin. Конечно, обогатиться с помощью консоли 32-летней давности не получится. Но этот эксперимент доказывает, что и старую собаку можно научить новым трюкам.

Прежде всего, моддер использовал стандартную USB-флеш-карту для загрузки скомпилированных версий прошивки в Game Boy. Для тех, кого интересует программный аспект проекта, автор довольно подробно объясняет это в своём видео.

Одним из основных требований для майнинга криптовалют является постоянное подключение к интернету. Поскольку в Game Boy отсутствует беспроводная связь, для обеспечения интернет-доступа приходится использовать устройство-посредник. В его роли успешно выступил микрокомпьютер Raspberry Pi Pico стоимостью $4. А в качестве высокоскоростного соединения использовался модифицированный кабель Nintendo Game Link Cable. Проблема в том, что требования к напряжению для Raspberry Pi Pico и Nintendo Game Link Cable совершенно разные. Raspberry Pi Pico работает при напряжении 3,3 В, а в кабеле Nintendo Game Link используются логические церии, работающие при напряжении 5 В. Чтобы решить эту проблему, моддер использовал простой четырехканальный двунаправленный логический переключатель для преобразования напряжения. Окончательная конфигурация включает игровую консоль Game Boy, подключенную к Raspberry Pi Pico через логический переключатель, а сам микрокомпьютер подсоединён к компьютеру, который уже подключён к интернету.

Игровая консоль Game Boy оснащена 8-битным процессором Sharp LR35902, работающим на частоте 4,18 МГц. Этот чип обеспечивает производительность в майнинге на уровне 0,8 Х/с. Для сравнения, эффективность современных ASIC-майнеров достигает 100 ТХ/с. Таким образом, игровая консоль 32-летней давности оказалась в 125 трлн раз медленнее в операциях майнинга Bitcoin.

Расчёты показывают, что для майнинга одной монеты Bitcoin потребуется всего лишь несколько квадриллионов лет. С другой стороны, ASIC-майнеры являются потребителями большого количества энергии, в то время как Game Boy работает от четырёх батареек класса ААА.

Источник: tomshardware