Энтузиасты смогли запустить Windows 11 на смартфоне Windows Phone





Совсем недавно заинтересованные пользователи получили доступ к предварительной версии операционной системы Windows 11. Тем не менее, энтузиасты уже успели провести некоторые эксперименты с ней. Например, один из студентов при содействии команды единомышленников смог запустить новейшую операционную систему Microsoft на Windows Phone.

Так, студент инженерного факультета Гюстав Монсе продемонстрировал короткий ролик, в котором показана работа Windows 11 на смартфоне Lumia 950 XL – одном из первых устройств с Windows 10 Mobile. Это был также один из последних смартфонов Microsoft на базе Windows до того, как компания прекратила поддержку своей мобильной ОС.

Windows 11 на удивление хорошо адаптируется к 5,7-дюймовому дисплею, но скорость анимации оставляет желать лучшего. Хотя на Lumia 950 XL можно использовать Windows 11, но это не тот опыт, который хотелось бы испытывать при ежедневной работе. Тем не менее, это видео является свидетельством возможности запуска полноценной версий Windows на устройствах Windows Phone.

Монсе говорит, что сформировалась небольшая группа единомышленников, которая изначально стремилась запустить Windows 10 на Lumia 950. Сейчас в это сообщество входит 15 человек. Для запуска Windows на Windows Phone потребовалось портировать и пересоздать драйверы, а некоторые из них пришлось создать самостоятельно. Путь был длительным. Команда потратила 4 года, работая над своим проектом. А теперь эти наработки позволили быстро запустить и Windows 11 на Windows Phone.

Монсе и его команда создали специальный сайт для своего проекта, который включает инструменты, руководства и документацию по переносу Windows 10 и Windows 11 на старые смартфоны Windows Phone. При этом нельзя сказать, что всё работает идеально: камеры не работают, сокращается время автономной работы, а звонки и SMS иногда прекращают работу из-за изменений в ОС Microsoft. Тем не менее, это очень интересный проект. Он позволяет увидеть, как далеко энтузиасты инженеры и разработчики могут продвинуть устройства, от которых отказались сама Microsoft со своими огромными ресурсами.

Источник: The Verge