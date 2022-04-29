Epic через суд требует запретить Google удалять музыкальный магазин Bandcamp из Play Store

В начале марта стало известно о покупке Epic Games музыкальной платформы Bandcamp. Благодаря этому Android-приложению с 2015 года артисты и лейблы продают музыку и товары напрямую покупателями. При этом Bandcamp использует собственную платежную систему для обработки платежей и не платит Google комиссию.

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Google недавно потребовала от Bandcamp (и других подобных приложений) использовать биллинговую систему Google Play для платежей за цифровые товары и услуги, и выплаты части дохода Google. В связи с этим Epic Games подала ходатайство о предварительном судебном запрете, чтобы помешать Google удалить Bandcamp из магазина Android-приложений Play Store.

Согласно новым правилам Google, Bandcamp придется внести соответствующие изменения с 1 июня. Поэтому Bandcamp придется выбирать между передачей гонораров клиентам, переводом гонораров артистам, ведением бизнеса в убыток или отключением продаж в приложении Android. Epic утверждает, что переход на биллинговую систему Google повлияет на ее способность продолжать отдавать артистам 82% доходов Bandcamp, потому Google придется платить 10%.

«Выплата Google даже 10-процентной доли дохода вынудила бы Epic изменить текущую бизнес-модель Bandcamp или вести бизнес с долгосрочными убытками», — заявили в Epic.

Epic также утверждает, что музыкальным исполнителям, возможно, придется дольше ждать выплат Текущая платежная система музыкального магазина позволяет исполнителям получать деньги в течение 24-48 часов после продажи, но Google не платит разработчикам до «45 дней».

Ранее в этом месяце Barnes & Noble убрали возможность покупать цифровые книги из своего приложения для Android, а Audible больше не позволяет использовать дебетовую или кредитную карту для покупки книг Audible.