



Южная Корея первой приняла законопроект, который обязывает крупных платформодержателей, таких как Apple и Google, не препятствовать разработчикам, которые хотят использовать сторонние платежные системы, сообщает The Wall Street Journal.

Документ с соответствующими изменениями уже прошел голосование. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент Мун Чжэ Ин, но учитывая что его авторство принадлежит партии власти, вероятность этого довольно высока.

Новая редакция закона о телекоммуникационном бизнесе также запрещает компаниям без объяснения причин удалять приложения из магазина или намеренно задерживать процедуру прохождения модерации. Регулятор сможет штрафовать за нарушения — до 3% годового оборота компании в стране.

Власти Южной Кореи заявляют, что эти изменения — важный шаг на пути к более честной экосистеме на рынке мобильных приложений. В то же время корейские эксперты в области коммерции считают, что регуляторы других стран, включая США, явно обратят внимание на эти изменения и вполне могут последовать примеру Южной Кореи.

Google и Apple такие изменения не понравились. Компании считают, что поправки в закон одинаково плохо отразятся на их бизнесе и пользователях — использование сторонних платежных систем повышает риск мошенничества.

Напомним, конфликт между Epic Games и Apple/Google разгорелся ровно год назад — Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик вступил в масштабное судебное противостояние с платформодержателями. Заседания суда по делу Epic и Apple закончились еще в мае, но решения пока не было (судье необходимо изучить свыше 4,5 тыс. страниц показаний). За последнее время из судебных документов мы узнали много интересного о внутренней кухне и конкуренции. Кроме того, и Apple, и Google с начала противостояния с Epic Games пошли на существенные уступки, включая снижение комиссии с 30% до 15% (1 и 2).

Что примечательно, на прошлой неделе Apple в рамках отдельного судебного разбирательства, которое не связано с Epic Games, выразила готовность разрешить разработчикам рассказывать о способах оплаты в обход App Store.