Epic Games привлекла еще $1 млрд инвестиций, включая $200 млн от Sony





Компания Sony инвестировала дополнительные $200 млн в Epic Games в рамках раунда финансирования в размере $1 млрд. Об этом сообщила сама Epic Games. Всего же в этом раунде финансирования приняли участие более десятка инвесторов.

На текущий момент стоимость Epic Games оценивается в $28,7 млрд, это более чем на $10 млрд превосходит оценочную стоимость компании, которая была зафиксирована на момент предыдущих крупных инвестиций Sony летом прошлого года. В июле прошлого года Sony инвестировала в Epic Games $250 млн и стала владельцем 1,4% акций компании. На тот момент Epic Games оценивалась в $17,86 млрд.

После этих инвестиций главный исполнительный директор Epic Games Тим Суини по-прежнему сохраняет за собой контрольный пакет акций компании. Epic Games намерена использовать эти инвестиции, чтобы «ускорить нашу работу по созданию подключенных социальных компонентов в Fortnite, Rocket League и Fall Guys, а также предоставить разработчикам и создателям игр возможности Unreal Engine, Epic Online Services и Epic Games Store».

В собственном заявлении генеральный директор Sony Кеничиро Йошида сказал, что компания «рада укреплению нашего сотрудничества, чтобы предоставить людям во всём мире новые развлечения». Sony и Epic Games и ранее сотрудничали друг с другом. Например, Epic Games использовала консоль Sony PS5, чтобы продемонстрировать свой движок Unreal Engine 5 следующего поколения, и Суини сказал, что две компании тесно сотрудничали при разработке архитектуры хранилища PS5.

Источник: The Verge