Sony инвестирует в Epic Games 250 млн долларов





В последние месяцы партнерские отношения между Sony и Epic Games значительно окрепли — вспоминаем первое технодемо нового игрового движка Unreal Engine 5 на девките PS5 и как Тим Суини расхваливал архитектуру памяти PS5 (1 и 2). Теперь же деловые партнеры решили еще сильнее укрепить свои отношения, выступив с совместным заявлением — Sony инвестировала в Epic Games $250 млн долларов, благодаря чему становится ее миноритарным акционером.

Миноритарная доля не позволяет влиять на стратегию компании. По условиям сделки, в обмен на $250 млн Sony причитается 1,4% акций Epic Games. То есть, рыночная стоимость Epic Games —17,86 млрд. Пока никаких конкретных планов стороны не озвучивают.

«Своими впечатляющими технологиями, в том числе в области графики, Epic вышла в авангард разработки игровых движков — это и Unreal Engine, и другие инновации. Лучший пример тому — игра Fortnite, ставшая революционным развлекательным продуктом. Инвестиции помогут открыть новые возможности для дальнейшего сотрудничества с Epic, чтобы продолжать радовать потребителей и приносить пользу для индустрии в целом, не только в играх, но и в быстро меняющемся мире цифровых развлечений». Кэнъитиро Ёсида, генеральный директор Sony

Судя по всему, эта сделка ничего кардинально не меняет и студия не ударится в эксклюзивы для PlayStation. Глава Epic Тим Суини подтвердил, что студия продолжит выпускать игры на разных платформах.

«Sony и Epic создали бизнес на стыке креативности и технологий, и мы разделяем представление о трехмерном социальном опыте в реальном времени, ведущем к сближению игр, фильмов и музыки. Вместе мы стремимся создать более открытую и доступную цифровую экосистему для всех потребителей и создателей контента». Тим Суини, генеральный директор Epic Games

С предыдущим раундом финансирования, о котором СМИ сообщали в июне, эта сделка никак не связана. Тогда Epic привлекла $750 млн, получив оценку в $17 млрд. Суммарно за последние годы Epic привлекла больше $1,83 млрд, включая $330 млн от Tencent.

Источник: BusinessWire