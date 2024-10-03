Epic Games Store будет раздавать игры для смартфонов — бесплатно, как и на ПК

На конференции Unreal Fest генеральный менеджер Epic Games Store Стив Эллисон рассказал о планах компании по развитию мобильной версии магазина.

До этого времени мобильный Epic Games Store предлагал в основном собственные хиты компании — Fortnite и Fall Guys. Эллисон сообщил, что Epic планирует масштабное расширение платформы, которое предусматривает появление до 50 сторонних игр до конца 2024 года.

Epic Games хочет адаптировать успешную модель раздачи бесплатных игр с ПК-версии магазина для мобильных устройств. Эта стратегия помогла компании привлечь миллионы пользователей на персональных компьютерах.

Кроме программы бесплатных игр, Epic Games готовит ряд других нововведений для мобильной платформы. В первой половине 2025 года компания намерена представить инструменты, которые позволят разработчикам самостоятельно публиковать свои игры

Еще Epic Games работает над внедрением социальных функций и кроссплатформенной игры. Эти возможности планируют добавить до конца 2025 года.

Одной из первых сторонних игр в мобильном Epic Games Store станет Ark: Ultimate Mobile Edition. Ее релиз запланирован на конец 2024 года.

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Также Epic Games объявила о новой программе «launch everywhere with Epic». Она предусматривает снижение роялти до 3,5% для игр на движке Unreal Engine, которые выходят в Epic Games Store одновременно с другими платформами или раньше.

Тим Суини, генеральный директор Epic Games, раскритиковал политику Apple и Google в отношении мобильных магазинов приложений. Он обвинил компании в создании препятствий для разработчиков и «чрезмерном налогообложении».

Источник: Neowin, Mobilegamer