Эрик Шмидт заявил, что Илон Маск совершенно неправ по поводу ИИ

Ни для кого не секрет, что роботы и ИИ – одна из самых излюбленных тем Илона Маск, хотя уже достаточно долго мы не слышали от главы Tesla и SpaceX предупреждений и призывов взять развитие отрасли под жесткий контроль. Видимо, предприниматель слишком занят очередным безумным проектом – созданием сайта Pravda с рейтингом достоверности новостей. А вот у Эрика Шмидта, судя по всему, после выхода на пенсию, времени стало побольше.

Выступая на недавней конференции VivaTech в Париже бывший советник по науке и технологиям администрации президента США Барака Обамы и нынешний технический консультант Alphabet стал на сторону Марка Цукерберга, заявив, что Маск «совершенно неправ» по поводу ИИ.

«Я думаю, что Илон совершенно неправ. Он не осознает (в полной мере – прим. ред.) всех преимуществ этой технологии, которые помогут каждому человеку на Земле стать лучше. На самом же деле ИИ и машинное обучение, в основе своей, сулят человечеству только хорошее», – Эрик Шмидт, технический консультант компании Alphabet.

Рассуждая на тему развития ИИ, Шмидт признал, что существуют определенные риски использования соответствующих технологий не самым лучшим образом, но потенциальная выгода значительно превосходит все опасения. Шмидт провел аналогию с современными смартфонами, отметив, что никто не отказывается от них только потому, что ими потенциально могут воспользоваться злоумышленники для совершения разного рода преступлений. Просто нужно хорошо поработать над обеспечением безопасности.

Наконец, Эрик Шмидт не считает, что высокая автоматизация производств с установкой более умных машин приведет к значительному сокращению рабочих мест. Он убежден, что эффект будет диаметрально противоположным – внедрение ИИ приведет к росту числа рабочих мест в других отраслях при одновременном повышении продуктивности труда, наращивании темпов производства и повышения гибкости производственных процессов.

Маск, который ранее, парировал заявление Цукербрега, назвав его понимание предмета слишком ограниченным, пока не ответил Шмидту.

Источник: TechCrunch