Эрик Шмидт покидает пост председателя совета директоров Alphabet, но продолжит принимать участие в развитии компании

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Председатель совета директоров Alphabet — «материнской» компании Google — Эрик Шмидт весьма неожиданно объявил о своем скором уходе в отставку. Сразу отметим, что Эрик Шмидт продолжит принимать участие в развитии компании в качестве советника по науке и технологиям. Соответствующее заявление опубликовано на сайте холдинга.

В заявлении говорится, что формальное заседание совета директоров, на котором будет принята отставка Шмидта, состоится в следующем месяце. Кто займет место Шмидта, пока не сообщается. Его имя тоже назовут в следующем месяце.

Касательно причин ухода ветерана Google, на своей официальной страничке в Twitter Эрик написал, что уход связан с желанием посвящать больше времени личным проектам в сфере науки и техники, а также активнее заниматься благотворительностью. Как отмечает CNBC, ранее Шмидт основал собственный семейный фонд.

«С нетерпением жду продолжения работы с Ларри и Сергеем над нашим будущим здесь, в Alphabet», — отметил Шмидт.

Источник: Alphabet