Эрик Шмидт покидает пост председателя совета директоров Alphabet, но продолжит принимать участие в развитии компании
Председатель совета директоров Alphabet — «материнской» компании Google — Эрик Шмидт весьма неожиданно объявил о своем скором уходе в отставку. Сразу отметим, что Эрик Шмидт продолжит принимать участие в развитии компании в качестве советника по науке и технологиям. Соответствующее заявление опубликовано на сайте холдинга.
В заявлении говорится, что формальное заседание совета директоров, на котором будет принята отставка Шмидта, состоится в следующем месяце. Кто займет место Шмидта, пока не сообщается. Его имя тоже назовут в следующем месяце.
Касательно причин ухода ветерана Google, на своей официальной страничке в Twitter Эрик написал, что уход связан с желанием посвящать больше времени личным проектам в сфере науки и техники, а также активнее заниматься благотворительностью. Как отмечает CNBC, ранее Шмидт основал собственный семейный фонд.
«С нетерпением жду продолжения работы с Ларри и Сергеем над нашим будущим здесь, в Alphabet», — отметил Шмидт.
Источник: Alphabet
- Эрик Шмидт пришел в Google в 2001 году по приглашению основателей компании Google Ларри Пейджа и Сергея Брина и занял пост главного исполнительного директора. До этого он входил в состав совета директоров Apple.
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- В 2011 году он сменил должность главного исполнительного директора на должность председателя совета директоров. После реорганизации в 2015 году, когда Google и остальные ее подразделения были объединены в холдинг Alphabet, Эрик Шмидт стал председателем совета директоров новообразованного холдинга. Также Шмидт занимал пост советника по науке в администрации президента США Барака Обамы.