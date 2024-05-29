ЕС хочет контролировать Telegram, но для статуса «гейткипера» мессенджеру не хватает 4 млн пользователей

В ЕС выясняют, подпадает ли Telegram под новый строгий закон о контенте, поскольку обеспокоены распространением российской дезинформации на платформе.

По данным Bloomberg, ЕС начал переговоры с Telegram, чтобы уточнить количество пользователей — представители платформы уверяют, что их около 41 млн, однако есть сомнения относительно этого утверждения.

Сейчас Закон о цифровых услугах распространяется на платформы, которые имеют более 45 млн активных пользователей и предусматривает для них строгие требования по модерации, а также штрафы в случае нарушения — на сумму до 6% от глобальных годовых продаж (при повторном нарушении платформу могут запретить в ЕС)

«Мы считаем, что Telegram является достаточно крупной платформой, и к ней должны применяться такие же обязательства, как к Facebook, X и YouTube. Он должен квалифицироваться как очень большая онлайн-платформа», — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в начале этого месяца, призвав исполнительный орган ЕС провести независимую оценку размера платформы.

Telegram часто используют прокремлевские боты для распространения дезинформации (в том числе и о войне в Украине), однако представители компании говорят, что платформа «не слишком эффективна для этого», поскольку не полагается на алгоритмы. К тому же Telegram якобы готовит инструмент фактчекинга, что позволит агентствам по проверке фактов добавлять проверенную информацию к соответствующим публикациям.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что Apple отправила запрос на блокировку некоторых каналов для украинских пользователей, а через несколько дней мессенджер якобы «ошибочно» временно забанил «єВорог» и других украинских военных ботов