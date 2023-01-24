ЕС потребует от банков держать евро собственного капитала на каждый евро в криптовалюте

Во вторник законодатели Европейского Союза поддержали проект закона об имплементации последнего этапа постфинансовых глобальных банковских правил капитала, добавив так называемые «запретительные» требования для покрытия рисков от криптоактивов.

Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента одобрил законопроект о введении правил капитала «Базеля III» Базель III — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования и утверждённый в 2010—2011 гг. с января 2025 года, хотя и поддержал несколько временных разногласий, чтобы дать банкам больше времени для адаптации.

США, Великобритания и другие страны принимают подобные меры, но комитет ввел в проект закона новые элементы, в частности требование к банкам иметь достаточно капитала, чтобы полностью покрыть авуары криптовалют.

«Банки будут обязаны держать евро собственного капитала за каждый евро, который они хранят в криптовалюте», – сказал Маркус Фербер, правоцентристский член комитета из Германии.

Этот шаг является временной мерой принятия нового законодательства ЕС и отвечает рекомендациям мировых банковских регуляторов.

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«Такие требования к капиталу помогут предотвратить переход нестабильности из криптосферы на финансовую систему», — сказал Фербер.

Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME) заявила, что проект закона не содержит определения криптоактивов и может в конечном счете также применяться к токенизированным ценным бумагам.

Страны ЕС уже одобрили свою версию проекта закона, и законодатели теперь будут обсуждать с ними окончательный текст с последующими изменениями.

Иностранные банки, работающие через филиалы в ЕС, будут внимательно наблюдать за обсуждением. Страны-члены заняли более мягкий подход к тому, когда иностранные банки, обслуживающие клиентов в ЕС, могут открыть филиал или превратить филиал в дочернюю компанию с большей капитализацией, вместе с тем во вторник законодатели ЕС показали более жесткую позицию.

ЕС стремится создать «стратегическую автономию» на рынках капитала, поскольку после Brexit (Выход Великобритании из Европейского Союза) он сталкивается с финансовым центром-конкурентом, расположенным на подходе к его территории.

Источник: Reuters