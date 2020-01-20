ESA создало опытный образец установки, способной вырабатывать кислород из лунной пыли





Для того, чтобы реализовать долгосрочное присутствие человечества на Луне, нужно обеспечить колонию рядом ресурсов, включая пригодный для дыхания воздух и ракетное топливо. И, похоже, что в Европейском космическом агентстве (ESA) нашли возможность добывать оба эти ресурса, используя саму Луну.

Агентство запустило опытный образец установки, преобразующей лунную пыль (в настоящее время – имитируемую) в кислород, который может использоваться для создания пригодного для дыхания воздуха и топлива. Технология предусматривает извлечение большого количества кислорода из реголита с помощью электролиза расплавленной соли. При этом происходит перегревание пыли и перенос кислород при помощи соли, а затем кислород собирается на аноде. Такой технологический процесс уже использовался для производства металлов и сплавов, но ESA модифицировала его таким образом, чтобы обеспечить сбор кислорода.

Предполагается, что этот процесс может быть чрезвычайно полезным для исследователей Луны. Он также позволит производить сплавы, необходимые для сооружения построек или ремонта техники. Но прежде, чем такие фабрики по выработке кислорода смогут отправиться на спутник Земли, предстоит сделать ещё много работы. Потребуется также разработать решения для хранения кислорода, а не только для его выработки. Дополнительно учёным нужно определить, какие сплавы были бы наиболее полезными побочными продуктами. Тем не менее, к середине 2020-х годов должна быть готова испытательная установка, которую уже можно доставить на Луну для проведения реальных проверок.

Источник: Engadget