Еще одним украинским банком, подключившим Apple Pay, стал ПУМБ

Хоть и не так быстро, как того хотелось бы украинским пользователям, но список банков-партнеров Apple Pay постепенно расширяется. И вот сейчас в этом списке появился еще один банк – Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ). Клиентам ПУМБ из числа держателей карт Mastercard услуга доступна с сегодняшнего дня. Чтобы ею воспользоваться, достаточно привязать банковскую карточку через официальное мобильное приложение.

ПУМБ стал пятым в Украине банком, добавившим поддержку мобильной платежной системы Apple Pay.

Apple Pay позволяет быстро и удобно оплачивать покупки с помощью совместимого iPhone или Apple Watch. Для совершения покупки, а точнее подтверждения оплаты достаточно поднести устройство к терминалу с поддержкой бесконтактной оплаты, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль). Для работы сервиса не требуется подключение к интернету, а реквизиты карты не сохраняются на устройствах и никому не передаются при оплате – максимальный уровень защиты платежной транзакции обеспечивает технология токенизации с созданием уникального одноразового кода подтверждения платежа.