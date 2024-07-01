«А осколки 120-мм мины выдержит?». В Нацгвардии заинтересовались краш-тестом Tesla Cybertruck

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Илон Маск опубликовал видео импровизированного теста кузова Tesla Cybertruck на прочность. Во время испытания пикап били тяжелыми инструментами, пытались поджечь, швыряли в него тяжелые предметы, пилили и даже стреляли. Все эти попытки, включая последнюю, оставили на стальной поверхности Cybertruck минимальные повреждения.

Кажется, прочность автомобиля заинтересовала представителей Национальной гвардии Украины. Официальный аккаунт НГУ в X Twitter спросил под видео, выдержит ли Cybertruck обломки 120-мм мины из миномета.

Will it withstand 120-mm mortar shrapnel? 🤔 — НГУ (@ng_ukraine) July 1, 2024

Кроме шуток, мощные пикапы и внедорожники крайне необходимы на фронте российско-украинской войны. И даже такая экзотическая и недешевая машина могла бы пригодиться — это был бы самый дорогой образец техники на линии боестолкновения. Впрочем, из-за электродвигателя и других умных систем машина может оказаться непрактичной в экстремальных условиях.

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Недавно Tesla Cybertruck едва поцарапал бампер в столкновении с Totyota Camry — при этом капот седана сложился в «гармошку». Меньше повезло владельцу электропикапа, который имел проблемы с управлением и врезался в дом соседа — в этом случае Cybertruck получил повреждений на $30 000. Проблемы с управлением, к сожалению, иногда случались со стальным электрическим монстром из-за механических особенностей, как конструкция акселератора, но Tesla старается устранять неисправности. Сомнения также вызывает и качество материала кузова — по свидетельствам, на поверхности кузова появляются пятна ржавчины.

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