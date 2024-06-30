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Во время, возможно, одного из первых прямых столкновений Tesla Cybertruck с другой пассажирской машиной пикап показал, что является действительно крепким. Чего нельзя сказать о сильно помятой Toyota Camry. Седан крайне опрометчиво пытался повернуть налево, навстречу движению Cybertruck, за что и поплатился.

Во время инцидента пикап Tesla едва поцарапал бампер и остался практически невредимым. Camry получила большие повреждения, несмотря на относительно низкую скорость обоих авто. В аварии никто не пострадал, однако неизвестно, насколько тяжелым будет восстановление Toyota.

В свое время Cybertruck отлично прошел краш-тесты. Перед его выпуском Илон Маск хвастался, что это может быть самый безопасный грузовик. В Tesla говорят, что столкновение также безопаснее для пешеходов из-за формы капота, хотя сложно говорить о безопасности, когда на вас мчится трехтонный стальной гигант.

Несмотря на все слова, опасность Tesla Cybertruck и Toyota Camry столкнулись на малой скорости — пикап почти не пострадал, седан очень помялся для пешеходов и других участников движения, которая исходит от его резкого кузова, является причиной того, что он не продается в Европе. Недавно Илон Маск намекнул, что Tesla придется изменить дизайн Cybertruck на «хуже», чтобы выйти на европейский рынок в следующем году. Не понятно, будет ли это означать только скругление углов или больший редизайн кузова.

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Источник: Notebookcheck

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