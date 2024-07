Первый хип-хоп в космосе: NASA отправило песню американской певицы на Венеру

Космическое агентство США сделало первый шаг в сочетании хип-хопа и межпланетных путешествий. Глубокая космическая сеть NASA передала текст песни «The Rain (Supa Dupa Fly)» Мисси Эллиотт на Венеру.

Трансляция началась 12 июля в 10:05 по тихоокеанскому времени из Лаборатории реактивного движения в Калифорнии. Радиосигнал преодолел 254 млн километров за 14 минут, двигаясь со скоростью света.

YOOO this is crazy! We just went #OutOfThisWorld with @NASA and sent the FIRST hip hop song into space through the Deep Space Network. My song “The Rain” has officially been transmitted all the way to Venus, the planet that symbolizes strength, beauty and empowerment. The sky is… pic.twitter.com/g6HofNQSt1

— Missy Elliott (@MissyElliott) July 15, 2024