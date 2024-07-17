Новости Наука и космос 17.07.2024 в 13:12 comment views icon

Первый хип-хоп в космосе: NASA отправило песню американской певицы на Венеру

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Игорь Панченко

Автор новостей

Первый хип-хоп в космосе: NASA отправило песню американской певицы на Венеру

Космическое агентство США сделало первый шаг в сочетании хип-хопа и межпланетных путешествий. Глубокая космическая сеть NASA передала текст песни «The Rain (Supa Dupa Fly)» Мисси Эллиотт на Венеру.

Трансляция началась 12 июля в 10:05 по тихоокеанскому времени из Лаборатории реактивного движения в Калифорнии. Радиосигнал преодолел 254 млн километров за 14 минут, двигаясь со скоростью света.

«До сих пор не верю, что выйду за пределы этого мира вместе с НАСА через Глубокую космическую сетьГлубокая космическая сеть (Deep Space Network, DSN) — это глобальная система антенн и коммуникационных объектов, которой управляет NASA., когда „The Rain“ станет первой хип-хоп песней, переданной в космос!» — поделилась Эллиотт в пресс-релизе NASA.

Песня 1997 года, которая возглавила чарты и начала сольную карьеру певицы, теперь стала частью космической истории. Это не случайность — клипы Мисси Эллиотт известны своими космическими темами и футуристическими визуальными эффектами.

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Бриттани Браун, директор отдела цифровых технологий НАСА, отметила: «И космические исследования, и искусство Мисси Эллиотт всегда раздвигают границы возможного. Сотрудничество на чем-то настолько неземном действительно уместно».

Для передачи сигнала использовали 34-метровую радиоантенну на комплексе дальней космической связи NASA в Калифорнии. Интересно, что антенну прозвали «Венера» — именно эту планету выбрала Эллиотт в качестве любимой.

«Я выбрала Венеру, потому что она символизирует силу, красоту и расширение возможностей. Мне очень приятно делиться своим искусством и посланием со Вселенной!» — объяснила певица.

NASA планирует две новые миссии к Венере — DAVINCI и VERITAS, которые стартуют после 2029 года. Глубокая космическая сеть будет помогать в коммуникации с этими аппаратами.

Музыка уже давно является частью космических посланий NASA. В 1965 году астронавты слушали пародию на «Hello, Dolly!» на орбите Земли. А зонды «Вояджер» несут золотые пластинки со звуками нашей планеты за пределы Солнечной системы.

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Источник: Interestingengineering

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