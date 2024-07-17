Первый хип-хоп в космосе: NASA отправило песню американской певицы на Венеру

Космическое агентство США сделало первый шаг в сочетании хип-хопа и межпланетных путешествий. Глубокая космическая сеть NASA передала текст песни «The Rain (Supa Dupa Fly)» Мисси Эллиотт на Венеру.

Трансляция началась 12 июля в 10:05 по тихоокеанскому времени из Лаборатории реактивного движения в Калифорнии. Радиосигнал преодолел 254 млн километров за 14 минут, двигаясь со скоростью света.

YOOO this is crazy! We just went #OutOfThisWorld with @NASA and sent the FIRST hip hop song into space through the Deep Space Network. My song “The Rain” has officially been transmitted all the way to Venus, the planet that symbolizes strength, beauty and empowerment. The sky is… pic.twitter.com/g6HofNQSt1 — Missy Elliott (@MissyElliott) July 15, 2024

«До сих пор не верю, что выйду за пределы этого мира вместе с НАСА через Глубокую космическую сеть Глубокая космическая сеть (Deep Space Network, DSN) — это глобальная система антенн и коммуникационных объектов, которой управляет NASA., когда „The Rain“ станет первой хип-хоп песней, переданной в космос!» — поделилась Эллиотт в пресс-релизе NASA.

Песня 1997 года, которая возглавила чарты и начала сольную карьеру певицы, теперь стала частью космической истории. Это не случайность — клипы Мисси Эллиотт известны своими космическими темами и футуристическими визуальными эффектами.

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Бриттани Браун, директор отдела цифровых технологий НАСА, отметила: «И космические исследования, и искусство Мисси Эллиотт всегда раздвигают границы возможного. Сотрудничество на чем-то настолько неземном действительно уместно».

Для передачи сигнала использовали 34-метровую радиоантенну на комплексе дальней космической связи NASA в Калифорнии. Интересно, что антенну прозвали «Венера» — именно эту планету выбрала Эллиотт в качестве любимой.

«Я выбрала Венеру, потому что она символизирует силу, красоту и расширение возможностей. Мне очень приятно делиться своим искусством и посланием со Вселенной!» — объяснила певица.

NASA планирует две новые миссии к Венере — DAVINCI и VERITAS, которые стартуют после 2029 года. Глубокая космическая сеть будет помогать в коммуникации с этими аппаратами.

Музыка уже давно является частью космических посланий NASA. В 1965 году астронавты слушали пародию на «Hello, Dolly!» на орбите Земли. А зонды «Вояджер» несут золотые пластинки со звуками нашей планеты за пределы Солнечной системы.

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Источник: Interestingengineering