Эстонская ПВО Eirshield против «Шахедов» — искусственный интеллект и три вида оружия

Эстонская компания DefSecIntel Solution на выставке Eurosatory 2024 представила Eirshield — систему ПВО, которая имеет искусственный интеллект.

Система Eirshield чрезвычайно эффективна против мультикоптеров и беспилотников с фиксированным крылом. Она чрезвычайно автономна — вся работа ПВО выполняется без внешней поддержки. С помощью передового радиолокатора Eirshield самостоятельно обнаруживает угрозы с воздуха на расстоянии до 8 км. Локатор работает вместе с радиочастотными датчиками и камерами EO/IR. Комплексная система проверяет и классифицирует обнаруженные угрозы.

Система ПВО использует искусственный интеллект для отслеживания цели и подавления радиосигналов и спутниковой навигации, для лишения ее возможностей управления. В зависимости от уровня угрозы, Eirshield применяет различные типы противовоздушных боеприпасов — Дроны с ИИ, некоторые типы ракет или пулемет 12,7 мм. Модульная конструкция способствует быстрому развертыванию системы. Время настройки Eirshield на работу не превышает 15 минут.

Транспортной базой установки является двухзвенный вездеход Bandvagn 206 от AE Systems, который повышает проходимость Eirshield в тяжелой местности. Этот вездеход шведской разработки знаком ВСУ — его предоставляли Украине западные партнеры в рамках военной помощи.

Подобные системы актуальны для Украины как средство последней линии обороны от ударных беспилотников и экономии более дорогих ракет современных мощных противовоздушных систем. Дефицит ПВО малой дальности также ощутим.

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Источники: Army Recognition, АрмияInfo

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