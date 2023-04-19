«Это был перформанс». Актер сериала Netflix «Грызня» пытается с помощью копирайт-страйков заблокировать видео, где описывает изнасилование женщины

В соцсетях призывают бойкотировать комедийно-драматический сериал Netflix «Грызня» – после того, как было опубликовано видео с подкаста 2014 года, где один из актеров шоу Дэвид Чоу описывает процесс изнасилования, в котором якобы принимал участие.

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Еще в 2014 году Чоу опубликовал заявление о том, что отрывок из видео является «перфомансом», во время записи которого он находился в нестабильном психическом состоянии. Журналисты снова вспомнили о ролике на фоне выхода нового сериала Netflix «Грызня» / Beef, и он быстро стал вирусным в соцсетях.

Сейчас актер направил заявление на удаление твитов с роликом, ссылаясь почему-то на нарушение авторских прав (DMCA) – однако жалоба была успешной, и некоторые публикации с клипами уже удалены из Twitter.

«Несколько пользователей Twitter – @MediumSizeMeech и @aurabogado повторно загрузили клип из 106 эпизода подкаста DVDASA под названием «Erection Quest», первоначально опубликованного 10 марта 2014 года, без нашего согласия», – говорится в запросе на удаление от Чоу.

David Choe wrote to Twitter to get the video I posted of him talking about the woman he says he raped taken down on copyright grounds. He claims his *nonprofit* owns the copyright to the video of him talking about the alleged rape. pic.twitter.com/6IaSXTOeQ1 — Aura Bogado (@aurabogado) April 16, 2023

Twitter отреагировал оперативно, приостановив работу журналистских аккаунтов. Организация свободы печати раскритиковала это решение, отметив, что «злоупотребление процедурами удаления DMCA для цензуры журналистов является серьезной и распространенной проблемой».

Сам генеральный директор соцсети Илон Маск в прошлом месяце назвал владельцев авторских прав, использующих уведомления об удалении как оружие «чрезмерно усердными» и «чумой для человечества».

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А руководитель отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин сообщила Arstechnika, что соцсеть подробно рассматривает каждую жалобу DMCA, чтобы убедиться, что она обоснована. Среди распространенных причин отказа на запросы она назвала «недобросовестное уведомление о том, что кто-то заявляет, что является владельцем прав, хотя на самом деле не владеет ими» или «сообщения, где кто-то требует приостановить работу аккаунта пользователя, если он не заплатит владельцу прав деньги, которые часто оказываются мошенническими».

Помимо актерской работы в «Грызне» Дэвид Чоу известен как граффити-художник и разрабатывал титульные картинки для многих шоу. Подкаст DVDASA Чоу вел вместе с порнозвездой Асой Акирой, где в эпизоде The Erection Quest описал встречу с темнокожей массажисткой Роуз, которую он якобы принудительно привлек к сексуальному акту. После того как Акира «пошутила», что Чоу действительно изнасиловал Роуз, тот ответил:

«Я признаю, что это изнасилование, но я не насильник».

Однако он также утверждал в подкасте, что во время процесса его возбудили «острые ощущения от возможного попадания в тюрьму».

После негативной реакции общественности в 2014 году, Чоу извинился перед всеми, кто «считал, что эти истории правдивы» и уточнил, что подкаст должен быть «темным, безвкусным, абсолютно неуважительным шоу, где мы трахаемся со всеми слушателями».

«Я не насильник. Ненавижу насильников и считаю, что их следует насиловать и убивать. Я художник и рассказчик и рассматриваю свое шоу DVDASA как расширение этого искусства. Если я в чем-то виноват, то в плохом рассказе», — сказал Чоу в 2014 году.

Однако это заявление не удовлетворило наибольших критиков, настаивавших на том, что Чоу способствует культуре изнасилований, пристыжая жертву и нормализуя сексуальное насилие. Через три года актер все еще отвечал на упреки, выпустив второе заявление в 2017 году.

«Я прошу прощения за любой вред, который я причинил своими прошлыми словами. Секс без согласия – это изнасилование, и над этим неуместно шутить. Я был на пике своего психического заболевания, и последние 3 года провел в психиатрических учреждениях, исцеляя себя и посвящая свою жизнь помощи и лечению других через любовь и действия», – сказал Чоу в 2017 году.

В настоящее время актер защищается через использование жалоб о нарушении авторских прав. Заявление он направил не только в Twitter, но и в Google (один пользователь поделился клипом из папки собственного Google Диска). И, похоже, вторая компания также удовлетворила требования Чоу — ныне файл не доступен для просмотра. Актер также, похоже, взялся и за TikTok, что привело к удалению аудио из клипа по крайней мере в одном случае.