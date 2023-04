«Это был перформанс». Актер сериала Netflix «Грызня» пытается с помощью копирайт-страйков заблокировать видео, где описывает изнасилование женщины

В соцсетях призывают бойкотировать комедийно-драматический сериал Netflix «Грызня» – после того, как было опубликовано видео с подкаста 2014 года, где один из актеров шоу Дэвид Чоу описывает процесс изнасилования, в котором якобы принимал участие.

Еще в 2014 году Чоу опубликовал заявление о том, что отрывок из видео является «перфомансом», во время записи которого он находился в нестабильном психическом состоянии. Журналисты снова вспомнили о ролике на фоне выхода нового сериала Netflix «Грызня» / Beef, и он быстро стал вирусным в соцсетях.

Сейчас актер направил заявление на удаление твитов с роликом, ссылаясь почему-то на нарушение авторских прав (DMCA) – однако жалоба была успешной, и некоторые публикации с клипами уже удалены из Twitter.

David Choe wrote to Twitter to get the video I posted of him talking about the woman he says he raped taken down on copyright grounds.

He claims his *nonprofit* owns the copyright to the video of him talking about the alleged rape. pic.twitter.com/6IaSXTOeQ1

— Aura Bogado (@aurabogado) April 16, 2023