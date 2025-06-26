«Извините, хеппи-энда не будет»: создатель «Игры в кальмара» рассказал о финале

Уже завтра на Netflix стартует третий и финальный сезон «Игры в кальмара» — хитового корейского сериала, который возглавил все возможные чарты на момент выхода в 2021 году.

Со вторым сезоном, который стартовал на стриминге в декабре прошлого года, ситуация получилась несколько сложнее: на Rotten Tomatoes его оценили в 83% от критиков и всего 63% от зрителей, в основном с недовольными комментариями по поводу открытого финала. Кроме того, он фактически выглядел как половина полноценного сезона и имел всего 7 эпизодов, а не 9, как в первом. При всем этом есть подозрения, что третий повторит его «успех», и здесь создатель шоу только добавляет уверенности со словами, что на хеппи-энд в финале «Игры в кальмара» не следует рассчитывать.

«Люди любят хэппи-энд», — говорит Хван Дон Хёк в интервью The Guardian. «Я тоже такой. Но некоторые истории по своей природе не могут его иметь. Если вы пытаетесь навязать его, суть будет скомпрометирована. Если история держит зеркало для чего-то, то это не всегда счастливый конец. «Игра в кальмара» не является исключением».

Он добавил, что даже для него финал был непредсказуемым. Здесь отметим, что изначально «Игра в кальмара» задумывался как мини-сериал, но из-за чрезвычайной популярности Хвану пришлось придумывать пути для продолжения.

«Даже я не ожидал такого финала. Поэтому уверен, что многие фанаты этого не предвидят. Думаю, люди отреагируют по-разному. Это точно вызовет много разговоров. С нетерпением жду ваших новостей».

В первом сезоне «Игра в кальмара» повествовала о 456 людях с финансовыми проблемами, которые присоединяются к смертельным соревнованиям с целью выиграть большой денежный приз. Победителем в конце концов стал Сон Ки Хун (Ли Чон Че), который во втором сезоне решает использовать это вознаграждение, чтобы выйти на организаторов соревнований и остановить их навсегда. Он возвращается в турнир на выживание вместе с новыми участниками и даже предпринимает попытку восстания, которая в финальном эпизоде завершается неудачей и гибелью друга детства Ки Хуна Чон Бэ (Ли Со Хван) от рук Фронтмена (Ли Бён Хон), который притворялся одним из игроков.

Трейлеры третьего сезона намекнули на то, что Ки Хун снова попадет в финал, а Фронтмен в конце концов снимет перед ним свою маску. До этого мы увидим еще несколько смертоносных игр, которые, очевидно, завершатся смертями остальных ключевых персонажей. У нас, напомним, остались ютубер Ли Мэн Ги, трансгендерная участница Чо Хен Джу, пара участников мамы и сына и др.

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«Тон будет более мрачным», — говорит Хван Дон Хёк. «Мир, каким я его вижу, имеет меньше надежды. Я хотел исследовать такие вопросы, как: «Что является последним средством человечества? И есть ли у нас воля дать будущим поколениям что-то лучшее?». После просмотра всех трех сезонов, я надеюсь, что каждый из нас может спросить себя: «Сколько человечности во мне осталось?»».

Очевидно, Netflix будет трудно распрощаться с шоу, которое принесло ему рекордные просмотры, поэтому Хван уже раздумывает над потенциальным спинофом, события которого должны разворачиваться непосредственно между 1 и 2 сезонами. Ранее стриминг также запустил реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара» и работает над американской версией сериала под режиссурой Дэвида Финчера.