На Netflix вышел третий сезон сериала «Игра в кальмара» — жуткий финал с «морем слез»

С сегодняшнего дня на Netflix транслируется третий сезон сериала «Игра в кальмара», который наконец завершит историю Сон Ки Хуна и его попытки прекратить смертоносные соревнования навсегда.

Для просмотра доступны 6 эпизодов с украинским дубляжом продолжительностью до часа каждый. Если учитывать серию в целом — то это самый короткий сезон, который скорее напоминает продолжение второго, завершившегося открытым финалом (для сравнения, у первого было 9 эпизодов, а у второго — 7).

Вместе с релизом появились и первые рецензии, которые обещают зрителям «много слез» и немного разочарования. Вполне ожидаемо, учитывая то, что создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк намекал, что «хеппи-энда не будет».

Общей оценки на Rotten Tomatoes еще нет, но дадим для начала несколько прямых цитат:

«Третий сезон «Игры в кальмара» заставит вашу кровь кипеть благодаря жестоким, эпическим играм, но зрители также обязательно прольют слезы из-за эмоциональных американских горок. Некоторые моменты меня разочаровали, но в целом я не злюсь», — Тесса Смит, Mama’s Geeky.

«Захватывающий темп и четкая режиссерская работа, сериал все еще вызывает навязчивое восхищение. Однако, кажется, что большинство жуткого веселья из первого сезона, который стал прорывом, со временем исчезло», —Дэн Эйнав, Financial Times.

«Третий сезон предлагает гораздо больше. Поиски Чон Хо своего брата лучше интегрированы в историю, этическая дилемма Ки Хуна более актуальна, а остатки человечности Фронтмена едва ощутимы», — Карл Куин, Сидней Морнинг Геральд.

«»Игра в кальмара» выполняет свою работу. Но также остается впечатление, что он стал более традиционным боевиком-триллером, чем когда-то. Что касается того, куда он будет двигаться дальше, все ставки отменены», — Ребекка Николсон, Guardian.

Напомним, что в первом сезоне «Игра в кальмара» повествовала о 456 людях с финансовыми проблемами, которые присоединяются к смертельным соревнованиям с целью выиграть большой денежный приз. Победителем в конце концов стал Сон Ки Хун (Ли Чон Че), который во втором сезоне решает использовать это вознаграждение, чтобы выйти на организаторов соревнований и остановить их навсегда. Он возвращается в турнир на выживание вместе с новыми участниками и даже предпринимает попытку восстания, которая в финальном эпизоде завершается неудачей и гибелью друга детства Ки Хуна Чон Бэ (Ли Со Хван) от рук Фронтмена (Ли Бён Хон), который притворялся одним из игроков.

Третий сезон наконец завершит эту историю, но сомнительно, что Netflix так просто распрощается со столь популярным шоу. Ранее Дон Хёк намекал на потенциальный спиноф, события которого должны разворачиваться непосредственно между 1 и 2 сезонами.