«Это наша четкая позиция». Гендиректор X/Twitter поддержала Маска, который публично послал рекламодателей

Линда Яккарино, которую Маск назначил на должность гендиректора соцсети вместо себя, поддержала своего работодателя в достаточно резких заявлениях.

Ранее на саммите DealBook 2023 Илон Маск публично послал рекламодателей, которые ушли из X/Twitter после того, как миллиардер поддержал антисемитские комментарии.

«Если кто-нибудь будет пытаться шантажировать меня рекламой, шантажировать деньгами, то идите на*уй. Идите на*уй. Это понятно? Надеюсь, да», — заявил Маск и обратился к директору Disney Бобу Айгеру, ранее выступавшему на этом же мероприятии. «Эй, Боб, если ты в аудитории».

Яккарино тем временем описала комментарии Маска как «четкую позицию» компании.

«‎Илон извинился, дал объяснение и высказал нашу четкую позицию. X обеспечивает информационную независимость, которая неудобна для некоторых людей. Мы платформа, которая позволяет людям принимать собственные решения».

Всего за две недели рекламные сделки с X прекратили около 100 компаний — в том числе Apple, Disney и IBM. Из-за этого, по некоторым оценкам, соцсеть потеряет около $75 млн до конца года.

В то же время Маск, действительно, впоследствии извинился за свои заявления, назвав свой комментарий к посту, который согласовывался с антисемитской теорией заговора, «одним из самых глупых, если не самым бессмысленным поступком», который он когда-либо совершал на платформе.