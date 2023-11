Илон Маск послал к черту рекламодателей и заявил, что их бойкот «убьет» X/Twitter

Выступление миллиардера на конференции DealBook вашему вниманию.

Последние противоречивые публикации и комментарии Маска, касающиеся евреев, привели к мощному оттоку рекламодателей из X/Twitter — в частности, таких гигантов как Apple и Disney. На конференции Илон предпринял попытку извиниться, но что-то пошло не так — и миллиардер просто послал рекламодателей к чертям.

Маск также сказал, что если рекламодатели не вернутся, то «этот бойкот рекламы убьет компанию»:

«Это узнает каждый на Земле. Мы умрем, и это из-за бойкота рекламодателей».

Две недели назад Маск назвал антисемитскую публикацию «фактической правдой» — и с тех пор более 100 брендов прекратили рекламное сотрудничество с его соцсетью. По оценкам The New York Times, компания рискует потерять $75 млн до конца года.

«Я не должен был соответствовать этому человеку», — сказал Маск. «По сути, я передал заряженное оружие тем, кто меня ненавидит и, пожалуй, тем, кто антисемит, и мне очень жаль. Я этого не хотел».

В то же время, Маск сказал, что его визит в Израиль — это не тур с извинениями и не ответ на критику к сообщениям. Он дал сбивчивое объяснение того, что имел в виду — свою веру в то, что евреи финансируют дела, направленные на их «уничтожение».

Elon Musk telling advertisers to “go fuck yourself.” He then says advertisers boycotting the platform could kill X (Twitter). I’m sure telling them to fuck off will help pic.twitter.com/bbqLI0CnWD

— Tom Warren (@tomwarren) November 30, 2023