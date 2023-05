Илон Маск покинет пост CEO Twitter через 6 недель — и, вероятно, назначит на свое место рекламного директора NBC

Похоже, Маск все-таки выполнит свое обещание уволиться с должности CEO Twitter, но останется в компании как технический и исполнительный директор.

Вчера миллиардер объявил, что уже через 6 недель в Twitter будет работать новый генеральный директор. Несмотря на то, что имени он не назвал, в публикации говорится, что новым руководителем соцсети станет женщина.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023