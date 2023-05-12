Новости Софт 12.05.2023 в 09:32

Илон Маск покинет пост CEO Twitter через 6 недель — и, вероятно, назначит на свое место рекламного директора NBC

Катерина Даньшина

Автор новостей

Илон Маск покинет пост CEO Twitter через 6 недель — и, вероятно, назначит на свое место рекламного директора NBC

Похоже, Маск все-таки выполнит свое обещание уволиться с должности CEO Twitter, но останется в компании как технический и исполнительный директор.

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Вчера миллиардер объявил, что уже через 6 недель в Twitter будет работать новый генеральный директор. Несмотря на то, что имени он не назвал, в публикации говорится, что новым руководителем соцсети станет женщина.

Сам Маск останется на должности исполнительного руководителя и главного технического директора, отвечая за продукты, программное обеспечение и системные операторы.

Через несколько часов после объявления появилась информация, что рекламный директор медиакомпании NBCUniversal Лина Яккарино ведет переговоры о том, чтобы занять пост генерального директора Twitter. The Wall Street Journal пишет, что женщина известна как «поклонница поиска лучших способов измерения эффективности рекламы».

Twitter не ответил на запрос о комментариях, но Яккарино и Маск, очевидно, в хороших отношениях. Они появлялись вместе на мероприятиях рекламной индустрии и женщина неплохо отзывалась о предпринимателе. У NBC серьезные партнерские отношения с Twitter, и недавно компании сотрудничали по размещению видео с Олимпиады 2024 года в соцсети.

Как отмечает AdAge, на днях Яккарино твитнула Маску, что Twitter должен вернуть Periscope, назвав это «идеей для их нового партнерства». А The Verge обращает внимание на то, что у них «общие политические взгляды».

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Илон Маск назначил себя на должность генерального директора сразу после приобретения Twitter за невероятные $44 млрд в октябре 2022 года. Его руководство отметилось массовыми увольнениями в компании, противоречивой политикой и падением рекламных доходов.

После опроса о собственной отставке (согласно результатам, 57% из более 17,5 миллиона человек захотели, чтобы он уволился) Маск говорил, что уйдет с должности CEO после того, как найдет «достаточно глупого» преемника, однако продолжит работать в компании, управляя отделами программного обеспечения и серверов.

Непонятно, изменится ли Twitter с частичным уходом Маска, поскольку он все еще будет сохранять контроль, а потенциальный директор, похоже, поддерживает стратегию предшественника. Хотя это решение могло бы немного успокоить инвесторов Tesla, обеспокоенных тем, сколько времени миллиардер уделяет Twitter.


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