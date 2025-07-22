Новости Технологии 22.07.2025 comment views icon

Этот робот работает автономно и непрерывно — пока есть батарейки на складе

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Этот робот работает автономно и непрерывно — пока есть батарейки на складе

Китайская компания UBTech представила модель человекоподобного робота, способного самостоятельно заменять себе батареи и работать 24 часа 7 дней в неделю.

Робот Walker S2 высотой 162 сантиметра и весит 43 кг. Он работает от 48-вольтовой литиевой батареи в двухаккумуляторной системе. Он может ходить в течение 2 часов, или стоять в течение 4 часов до разряда батареи. Полная зарядка аккумулятора занимает 90 минут. 

Однако вместо того, чтобы зависеть от человека-оператора в вопросе смены аккумуляторов, робот самостоятельно подходит к зарядной станции и меняет аккумуляторы в течение всего 3 минут. Он также самостоятельно может определять оставшийся заряд и принимать решение о замене в зависимости от приоритета задач.

Робот предназначен для использования на промышленных предприятиях или в сфере обслуживания, например, приветствия и встречи клиентов в общественных местах. Walker S2 имеет 20 степеней свободы — способов, которыми могут двигаться его суставы или механизмы. Он также совместим с Wi-Fi и Bluetooth. 

Walker S2 оснащен передовой технологией балансировки мощности двух батарей и использует стандартизированные аккумуляторные модули оптимизации производительности. Такая система позволяет роботу переключаться с работающей батареи на резервную в случае разряда или отказа основной. 

Ранее в этом году UBTech представила первую в мире систему, позволяющую управлять несколькими гуманоидными роботами одновременно, совместно работающими над выполнением задачи. Эффективность была продемонстрирована на на интеллектуальной фабрике Zeekr с поддержкой 5G. Основанный на платформе BrainNet от UBTech облачный искусственный интеллект объединяет сразу несколько роботизированных систем для принятия высокоэффективных решений и распределенного управления несколькими задачами одновременно. 

Система базируется на крупномасштабной мультимодальной модели мышления и управляет сложным планированием производственных линий и принимает решения. Роботизированные системы под общим контролем получают задания и выполняют их максимально оперативно и точно.

Система создана на основе технологии логического мышления DeepSeek-R1 и обучена на реальных данных, полученных из заводских настроек автомобилей. Используя технологию дополненной генерации данных (RAG), модель адаптируется к рабочим функциям и улучшает производительность на рабочих станциях. 

На предприятии Zeekr теперь десятки Walker S1 совместно выполняют такие задачи, как сборка, проверка и транспортировка деталей. Используя семантическую VSLAM и общее картографирование, они беспрепятственно координируют свои действия с помощью навигации на основе зрения и гибкого манипулирования.

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Источник: LiveScience; Interesting Engineering

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