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Эван Бласс показал рендер смарт-часов Google Pixel Watch (Rohan), их анонс не за горами

Эван Бласс показал рендер смарт-часов Google Pixel Watch (Rohan), их анонс не за горами

Известный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал неофициальный рендер первого собственного устройства WearOS от Google.

Эван Бласс показал рендер смарт-часов Google Pixel Watch (Rohan), их анонс не за горами

Судя по изображению, часы получат круглый циферблат и круговое колесико справа. Рендер совпадает с предыдущими утечками: тот же дизайн и значки на экране. На доступной фотографии даже видно иконку с сердцем, подчеркивающую интеграцию с Fitbit, который стал частью Google в 2021 году.

Дизайн в основном соответствует опубликованным ранее рендер-изображениям Джона Проссера и Яна Зелбо. На них можно лучше рассмотреть остальную часть умных часов. Google делает ставку на тонкий алюминиевый корпус и фирменные браслеты, а Pixel Watch в стандартной комплектации идут со спортивным браслетом.

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Бласс отмечает, что выход часов не за горами. Google уже обновил свой интернет-магазин, чтобы подготовиться к выпуску, а партнеры компании уже готовят промо-материалы для старта продаж.

Как предполагает Бласс, анонс часов можно ожидать в ближайшие дни или недели.


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