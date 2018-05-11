Эван Блэсс: Осенью Google выпустит собственные умные часы Pixel

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Недавно компания Google устроила ребрендинг своей мобильной операционной системы Android Wear, предназначенной для использования в носимых устройствах. Но нельзя сказать, что это предало ей популярности. Возможно, поисковый гигант постарается самостоятельно заняться популяризацией Wear OS при помощи собственного флагманского носимого устройства.

О вероятном выпуске умных часов Google сообщил известный инсайдер Эван Блесс, ссылаясь на надёжные источники. По его словам, презентация этого устройства состоится осенью этого года одновременно с анонсом смартфонов Pixel 3 и 3 XL и беспроводных наушников Pixel Buds второго поколения. Правда, какими-либо подробностями о функциях и возможностях умных часов Google он не поделился.

Отсутствие собственных умных часов было упущением в стратегии развития аппаратных решений Google. И теперь, судя по всему, компания намерена устранить этот недочёт.

Источник: gsmarena