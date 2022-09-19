EVGA разрывает отношения с NVIDIA и не будет производить RTX 4000 – причина в «неуважительном отношении» и падении цен на видеокарты

EVGA сообщила, что не будет выпускать видеокарты NVIDIA, выходящие после серии RTX 3000. Как поясняют в компании, фактический разрыв 22-летнего партнерства с NVIDIA произошел по причине «неуважительного отношения». В частности, «зеленых» упрекают в непонятной и закрытой от партнера ценовой политике, которая была усугублена кризисом майнинга.

В EVGA утверждают, что NVIDIA не делится оперативно информацией о продуктах, не сообщает об инженерных деталях и проблемах. Имевшая место некоторое время назад проблема пользователей с адаптерами EVGA GeForce 3090 также может быть следствием низкого уровня коммуникации с производителем графических чипов.

Компания, являвшаяся главным партнером NVIDIA на рынках США и Великобритании, сейчас теряет до нескольких сот долларов на графических адаптерах RTX 3000 и до сих пор не знает рекомендованных цен на следующую серию. EVGA изготовили пробную партию карт RTX 4090, но в продажу они не выйдут.

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Видеокарт AMD или Intel компания на данный момент также не производит, и не известно, намеревается ли. Учитывая, что 75% ее доходов составляли именно видеокарты – будущее компании выглядит туманным. Само ее название расшифровывается как Extreme Video Graphics Adapter – что выглядело бы довольно странно для бренда, не производящего графических адаптеров.

Компания продолжит гарантийное обслуживание ранее выпущенных видеокарт RTX 3000, как и продажу складских остатков. Учитывая, что EVGA уже производит для AMD материнские платы, можно предположить более тесное их сотрудничество в будущем.

Источник: TechSpot