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Серийный образец видеокарты NVIDIA RTX 4090 позирует на фото — четырехслотовый дизайн и энергопотребление до 600 Вт

Серийный образец видеокарты NVIDIA RTX 4090 позирует на фото — четырехслотовый дизайн и энергопотребление до 600 Вт

В сети появились изображения серийно выпускаемой видеокарты NVIDIA RTX 4090 – предположительно, модели AMP Extreme от Zotac. Огромная карта, похоже, занимает 4 слота, ее система охлаждения значительно выступает за пределы печатной платы.

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NVIDIA RTX 4090

Видеокарта с тремя вентиляторами оснащена 16-контактным разъемом питания, который может обеспечивать мощность 600 Вт – в четыре раза больше, чем «потянет» один 8-контактный разъем.

На коробке изделия указана поддержка функции Icestorm 3.0, двойного BIOS, программных утилит Firestorm и пакета RGB-подсветки Spectra 2.0.

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NVIDIA RTX 4090

В сети накопилось некоторое количество данных об еще не вышедшей NVIDIA GeForce RTX 4090. В тесте 3DMark Time Spy Extreme карта показала прирост на 78% по сравнению с RTX 3090 Ti. При этом GPU работал на частоте 3 ГГц. По предварительной информации, RTX 4090 будет иметь TDP по умолчанию 450 Вт, будучи рассчитанной на 600–800 Вт максимального потребления.

Графический процессор AD102 будет иметь 16 384 ядра CUDA, что на 56% больше, чем у RTX 3090, и на 52% больше, чем у RTX 3090 Ti. На плате, скорее всего, будут установлены 24 ГБ видеопамяти GDDR6X на 384-битной шине, что может обеспечить максимальную пропускную способность до 1 ТБ/с.

Предположительно это будет единственная реальная карта, которую представят в этом году. Окончательно об этом станет известно 20 сентября на мероприятии NVIDIA GTC 2022.

Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX от 3060 до 4090 — множество утечек начала сентября

Источник: TechSpot


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