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Все известные характеристики видеокарт NVIDIA RTX 4090 и RTX 4080 перед анонсом 20 сентября

Все известные характеристики видеокарт NVIDIA RTX 4090 и RTX 4080 перед анонсом 20 сентября

Сайт VideoCardz собрал всю известную инсайдерскую информацию о видеокартах NVIDIA RTX следующего поколения. На сегодняшний день с высокой степенью достоверности известно об RTX 4090 с 24 ГБ видеопамяти и двух вариантах RTX 4080 – с 16 ГБ и 12 ГБ. Официальные данные о некоторых из них могут появиться в конце сентября.

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GeForce RTX 4090 24 ГБ

Эта модель оснащена графическим процессором AD102-300 с 16384 ядрами CUDA, работающим на тактовой частоте 2520 МГц. Чип получит более 75 млрд транзисторов. Предполагается наличие кэша L2 до 96 МБ.

NVIDIA GeForce RTX 4090

Карта имеет 24 ГБ памяти GDDR6X с возможной максимальной пропускной способностью 1 ТБ/с по шине 384 бит. Потребляемая мощность по умолчанию будет равна 450 Вт, максимально настраиваемый TGP составляет 660 Вт. Это верхний предел возможной настройки этого показателя в BIOS, доступный производителям.

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GeForce RTX 4080 16 ГБ

RTX 4080 16 ГБ получит AD103-300 и 9728 ядер CUDA. Его тактовая частота в режиме Boost составляет 2505 МГц – не намного меньше RTX 4090. TGP установлен на 340 Вт, его максимум составляет 516 Вт.

NVIDIA GeForce RTX 4080

 

GeForce RTX 4080 12 ГБ

Ранее об этой карте говорили как о RTX 4070 Ti или RTX 4070. По слухам, компания NVIDIA недавно изменила название этой модели. Она оснащена графическим процессором AD104-400 с 7680 ядрами CUDA, способным поднимать тактовую частоту до 2610 МГц . Используется память GDDR6X. Энергопотребление RTX 4080 12 ГБ составляет 285 Вт и может достигать 366 Вт.

NVIDIA GeForce RTX 4090

Запуск NVIDIA RTX 4090 ожидается в первой половине октября, а RTX 4080 – в первой половине ноября.Пока что действует официальное эмбарго на обнародование характеристики и цен, также официально не сообщалось о поддержке PCIe 5.0. До анонса видеоускорителей (по крайне мере, старшей модели) осталось несколько дней – скорее всего, он состоится 20 сентября на мероприятии GeForce Beyond в рамках GTC 2022.

Серийный образец видеокарты NVIDIA RTX 4090 позирует на фото — четырехслотовый дизайн и энергопотребление до 600 Вт

 


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