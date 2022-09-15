Все известные характеристики видеокарт NVIDIA RTX 4090 и RTX 4080 перед анонсом 20 сентября

Сайт VideoCardz собрал всю известную инсайдерскую информацию о видеокартах NVIDIA RTX следующего поколения. На сегодняшний день с высокой степенью достоверности известно об RTX 4090 с 24 ГБ видеопамяти и двух вариантах RTX 4080 – с 16 ГБ и 12 ГБ. Официальные данные о некоторых из них могут появиться в конце сентября.

GeForce RTX 4090 24 ГБ

Эта модель оснащена графическим процессором AD102-300 с 16384 ядрами CUDA, работающим на тактовой частоте 2520 МГц. Чип получит более 75 млрд транзисторов. Предполагается наличие кэша L2 до 96 МБ.

Карта имеет 24 ГБ памяти GDDR6X с возможной максимальной пропускной способностью 1 ТБ/с по шине 384 бит. Потребляемая мощность по умолчанию будет равна 450 Вт, максимально настраиваемый TGP составляет 660 Вт. Это верхний предел возможной настройки этого показателя в BIOS, доступный производителям.

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GeForce RTX 4080 16 ГБ

RTX 4080 16 ГБ получит AD103-300 и 9728 ядер CUDA. Его тактовая частота в режиме Boost составляет 2505 МГц – не намного меньше RTX 4090. TGP установлен на 340 Вт, его максимум составляет 516 Вт.

GeForce RTX 4080 12 ГБ

Ранее об этой карте говорили как о RTX 4070 Ti или RTX 4070. По слухам, компания NVIDIA недавно изменила название этой модели. Она оснащена графическим процессором AD104-400 с 7680 ядрами CUDA, способным поднимать тактовую частоту до 2610 МГц . Используется память GDDR6X. Энергопотребление RTX 4080 12 ГБ составляет 285 Вт и может достигать 366 Вт.

Запуск NVIDIA RTX 4090 ожидается в первой половине октября, а RTX 4080 – в первой половине ноября.Пока что действует официальное эмбарго на обнародование характеристики и цен, также официально не сообщалось о поддержке PCIe 5.0. До анонса видеоускорителей (по крайне мере, старшей модели) осталось несколько дней – скорее всего, он состоится 20 сентября на мероприятии GeForce Beyond в рамках GTC 2022.