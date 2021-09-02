Плохая пайка стала причиной выхода из строя видеокарт EVGA GeForce RTX 3090 при запуске игры New World





Некоторое время назад сообщалось, что игра Amazon New World выводит из строя некоторые видеокарты GeForce RTX 3090. Напомним, тогда пользователи жаловались, что через некоторое время после запуска игры на системах с такими видеокартами наблюдается их перегрев, скачки мощности и пропадание изображения. Как правило, сбой проявляется через 15-30 минут игры. И чаще всего с такой проблемой встречались владельцы устройств производства EVGA. И вот теперь, через 6 недель после появления сообщений о выходе из строя видеокарт при запуске игры New World, компания EVGA наконец рассказала о причинах такой ситуации.

После нескольких недель расследования и тщательного тестирования двух десятков видеокарт GeForce RTX 3090, которые были возвращены покупателями, компания EVGA заявляет, что они нашли основную причину проблемы.

Отмечается, что в игре была необычно высокая частота кадров в главном меню, из-за чего многие видеокарты временно переставали работать или в некоторых случаях полностью выходили из строя. Как выяснили специалисты EVGA, это стало следствием «плохого качества изготовления» при пайке цепей MOSFET видеокарт. Проблему удалось обнаружить после рентгеновского анализа повреждённых видеокарт. Сообщается, что эта некачественная пайка затронула только устройства, выпущенные в 2020 году. Компания отказалась назвать точное количество проданных видеокарт GeForce RTX 3090 и количество потенциально проблемных устройств. Однако EVGA охарактеризовала в качестве проблемной лишь небольшую партию видеокарт, составляющую значительно менее 1% от общего количества. EVGA предложила замену тем покупателям, которые пострадали в результате производственного брака.

С тех пор EVGA выпустила обновлённую прошивку для своих видеокарт, которая решила проблему с контроллером вентилятора. Изначально предполагалось, что именно в неправильной работе этого контроллера кроется причина более частого выхода из строя видеокарт EVGA в игре New World по сравнению с продуктами других брендов. Однако компания заявила, что это не так, и контроллер вентилятора не влиял на работу видеокарт. Собственное программное обеспечение EVGA Precision получило патч, который отфильтровывал неверные показания контроллера.

В свою очередь, разработчики игры New World выпустили обновление, которое ограничивает частоту кадров в меню игры.

Источник: videocardz