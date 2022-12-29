Evie – смарт-кольцо для женщин от Movano за $300 – отслеживает пульс, SpO2, продолжительность менструального цикла и сожженные калории

Movano анонсирует умное кольцо Evie, которое следит за женским здоровьем, и выйдет на рынок в конце 2023 года.

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Основные функции смарт-кольца Evie помогут отследить:

частоту сердечных сокращений в состоянии покоя;

изменения сердечного ритма;

SpO2 (насыщение крови кислородом);

частоту дыхания;

температуру кожи;

менструальный цикл и овуляцию, а также их симптомы;

активность (шаги, сожженные калории);

стадии и продолжительность сна;

настроение.

Об остальных деталях продукта пока ничего неизвестно — Movano обещает представить смарт-кольцо на выставке CES на следующей неделе. Кроме того, компания утверждает, что планирует получить разрешение FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США) для продукта, однако когда это произойдет не уточняет:

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«Мы планируем подать заявку на измерение пульсоксиметрии после завершения успешного испытания гипоксии в октябре 2022 года, где была продемонстрирована точность клинических показателей SpO2 и частоты сердечных сокращений, соответствующих консенсусному стандарту FDA. В то время как у некоторых продуктов есть разрешение FDA только для определенного программного обеспечения (например ECG и Afib), Evie разработано в соответствии с нормативными стандартами и создано на предприятии по производству медицинских устройств, которое соответствует стандартам ISO13485 и cGMP».

В Movano отмечают, что кольцо предоставит «надежную и персонализированную информацию» женщинам, которая поможет им «установить связь между причиной и следствием» в своем самочувствии. Кроме того, Evie будет предоставлять «данные, которые клиницисты могут считать надежными для лечения пациентов».

Очевидно, это, в конце концов, меняет правила в игре – когда компании переходят от простого потребительского пространства к чему-то, что более серьезно воспринимается среди медицинских работников, страховых компаний и т.д.

«Как медицинское устройство, Evie выходит за пределы других подобных устройств на рынке, и мы верим, что оно способно изменить жизнь женщин и общее состояние их здоровья. Мы объединяем медицинские биометрические данные в удобном и современном носителе, который позволяет женщинам взять на себя ответственность за свое здоровье», – сказал генеральный директор Джон Мастрототаро в пресс-релизе.

Ожидается, что продукт выйдет в 2023 году, будет стоить около 300 долларов и не будет взимать дополнительную плату за подписку.

Источник: Techcrunch