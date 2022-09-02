Еврокомиссия хочет обязать производителей смартфонов использовать более долговечные батареи

Европейская комиссия стремится увеличить срок службы аккумуляторов телефонов и планшетов и улучшить доступность запасных частей. В проекте соответствующих решений регулирующие органы ЕС планируют обязать производителей телефонов поставлять не менее 15 различных деталей профессиональным ремонтным мастерским в течение 5 лет после начала продаж устройств. Так, на протяжении 5 лет потребители должны будут иметь гарантированную возможность заменить батарею, дисплей, зарядное устройство, заднюю крышку и даже лоток для SIM-карт и карты памяти.

Проект этого решения призван повысить ремонтопригодность смартфонов и планшетов и уменьшить их углеродный след в Европе. Отмечается, что продление жизненного цикла смартфонов до 5 лет будет примерно эквивалентно удалению с дорог 5 млн автомобилей. ЕС утверждает, что принуждение производителей к выпуску более прочной и простой в ремонте продукции должно сократить количество электронных отходов, повысить уровень переработки и повторного использования материалов, необходимых для производства устройств.

Если предложения будут приняты по всей Европе в конце этого года, на смартфонах и планшетах будет введена новая маркировка энергоэффективности. Она будет действовать аналогично тому, как маркировка телевизоров и бытовой техники в Европе. Энергетическая маркировка будет указывать вероятное время автономной работы телефона или планшета, а также включать информацию о защите устройства от воды и пыли и даже оценивать устойчивость телефона к случайным падениям.

Если производители не смогут поставлять батареи потребителям в течение 5 лет, тогда им предстоит пройти ряд тестов на выносливость батарей. Они должны гарантировать, что аккумуляторы сохраняют 80% номинальной ёмкости после 1000 полных циклов зарядки. Производители также будут вынуждены следить за тем, чтобы обновления программного обеспечения не оказывали негативного влияния на срок службы батареи.

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Вместе с тем правила не будут распространяться на смартфоны и планшеты с гибкими основными дисплеями, а также к смартфонам, предназначенным для сред с высоким уровнем безопасности. В любом случае эти новые правила должны улучшить время автономной работы и ремонтопригодность смартфонов, особенно бюджетных или недорогих устройств.

Добавим, в ЕС также намерены стандартизировать зарядку мобильных устройств. Все модели, поставляемые в ЕС, должны будут иметь универсальный зарядный разъём USB-C.

Источник: The Verge