К осени 2024 года все смартфоны, продаваемые в ЕС, должны оснащаться универсальным разъёмом USB-C для зарядки

Законодатели Европейского Союза достигли соглашения относительно законопроекта, регламентирующего обязательное использование порта USB-C для будущих смартфонов, продаваемых на территории ЕС. К осени 2024 года все смартфоны в ЕС должны оснащаться для подзарядки исключительно универсальным разъёмом USB-C. Это правило затронет, в том числе, устройства Apple iPhone, которые сейчас поставляются с фирменным разъёмом Lightning.

Правило по обязательному использованию разъёма USB-C также будет применяться к другим электронным устройствам, включая планшеты, цифровые камеры, наушники, портативные игровые приставки и электронные книги. Аналогичное правило в отношении ноутбуков вступит в силу позже.

Эти законодательные инициативы разрабатывались более 10 лет, но лишь сейчас после переговоров между различными органами ЕС было достигнуто соглашение о сфере их применения.

Прежде чем эти законодательные требования вступят в силу, они должны быть одобрены парламентом и советом ЕС. Как ожидается, соответствующие процедуры пройдут до конца текущего года, и они будут лишь формальностью, так как принципиальные соглашения уже достигнуты. В пресс-релизе Европарламента четко указано, что закон вступит в силу «к осени 2024 года». К этой дате все устройства, подпадающие под действие закона и продаваемые в ЕС, должны будут использовать USB-C для проводной зарядки.

Введение «общего зарядного устройства» — это попытка ЕС сократить количество электронных отходов и облегчить жизнь потребителей. Ожидается, что в будущем смартфоны и другие устройства будут поставляться без комплектного зарядного устройства, а потребители уже будут иметь соответствующие аксессуары. По оценкам ЕС, данный закон поможет сэкономить потребителям €250 млн евро в год на «ненужных покупках зарядных устройств» и уменьшить количество электронных отходов на 11 тыс. тонн в год.

Данные изменения окажут наибольшее влияние на Apple. Она является единственным крупным производителем смартфонов, до сих пор использующим проприетарный разъём вместо USB-C. В 2021 году Apple продала 241 млн iPhone по всему миру, из которых около 56 млн — в Европе. Буквально месяц назад аналитик Мин-Чи Куо предполагал, что в 2023 году Apple заменит проприетарный разъем Lightning в iPhone на универсальный USB-C. Ранее Apple выступала против попыток ЕС навязать обязательное использование разъёма USB-C.

Источник: The Verge