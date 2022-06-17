Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отдельно отметив, что Украина уже внедрила примерно 70% европейских правил, норм и стандартов.

В то же время в Еврокомиссии отметили, что Украина должна сделать важную работу в сферах верховенства права, контроля над олигархами, борьбы с коррупцией и соблюдении основополагающих прав. Параллельно заявке на получение статуса кандидата от Украины Еврокомиссия рассматривала от Молдовы и Грузии. Молдавии тоже рекомендовали предоставить статус кандидата, а вот Грузия рекомендации не получила.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что получение статуса значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, формирование совместных энергетических и цифровых рынков, дальнейшей либерализации торговли, сближения в таможенной и транспортной сферах.

Ukrainians are ready to die for the European perspective. We want them to live with us the European dream. pic.twitter.com/3SPRqkgK7l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

«Украинцы готовы умирать за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами европейской мечтой».

Окончательное решение о предоставлении или не предоставлении Украине статуса кандидата будет принимать Европейский совет — это встреча лидеров государств Евросоюза. Чтобы Украина получила статус, нужно единогласное согласование 27 лидеров ЕС. Саммит, на котором будет рассматриваться этот вопрос, состоится 23-24 июня.

Еврокомиссия также опубликовала план действий — его выполнение является необходимым условием для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС. Среди основных пунктов — принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда, завершение проверки добродетели Советом по этике кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины, усиление борьбы с коррупцией, план комплексного реформирования правоохранительного сектора, внедрение закона о деолигархизации, завершении реформы законодательства для нацменьшинств и т.д.

Как скоро Украина может стать членом ЕС после получения статуса кандидата сложно прогнозировать. Это будет зависеть главным образом от того, как быстро правительство сможет провести необходимые реформы и ввести изменения в соответствии с требованиями ЕС. Есть пример Швеции, которая подала заявку в 1991 году, а уже в 1995 стала членом. С другой стороны, пример Турции, которая подала заявку еще в 1987 году, но до сих пор не стала частью ЕС.