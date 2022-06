Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отдельно отметив, что Украина уже внедрила примерно 70% европейских правил, норм и стандартов.

В то же время в Еврокомиссии отметили, что Украина должна сделать важную работу в сферах верховенства права, контроля над олигархами, борьбы с коррупцией и соблюдении основополагающих прав. Параллельно заявке на получение статуса кандидата от Украины Еврокомиссия рассматривала от Молдовы и Грузии. Молдавии тоже рекомендовали предоставить статус кандидата, а вот Грузия рекомендации не получила.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что получение статуса значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, формирование совместных энергетических и цифровых рынков, дальнейшей либерализации торговли, сближения в таможенной и транспортной сферах.

Ukrainians are ready to die for the European perspective.

