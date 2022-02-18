Евросоюз оценил в 6 млрд евро свой проект спутникового интернета для конкуренции со Starlink Илона Маска

В ЕС раскрыли детали амбициозного плана по созданию на низкой околоземной орбите собственной спутниковой группировки стоимостью несколько миллиардов евро для обеспечения блока надежной и безопасной связью.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон активно продвигает проект в блоке уже более года. На днях он заявил, что Европе необходимо иметь собственную спутниковую группировку. По его словам, это позволит кибербезопасность и устойчивость стран ЕС, а также обеспечить высокоскоростным интернетом всю Европу и Африку.

Инвестиции в проект оцениваются в 6 млрд евро (почти 200 млрд грн). Европейская комиссия планирует выделить 2,4 млрд евро из бюджета, а остальную часть необходимого финансирования предоставят страны ЕС и частные предприятия. Других деталей о проекте пока нет.

Европейская группировка спутников станет прямым конкурентом нашумевшего проекта Starlink. Сейчас SpaceX доминирует на рынке и пока конкурентов у компании Илона Маска, которая уже запустила более 2000 спутников и продолжает активно наращивать группировку, особо нет. Свои глобальные спутниковые системы связи также создают OneWeb и Amazon, но первая сильно отстает (к настоящему моменту OneWeb запустила 428 из запланированных 648 спутников). Что же касается проекта Amazon Kuiper, пока компания Джеффа Безоса, которая не запустила ни одного интернет-спутника (в этом году ожидается запуск двух тестовых аппаратов), преуспела только в сдерживании SpaceX.

В конце 2021 года глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер обвинил SpaceX и Илона Маска в монополизации космоса. В ответ глава SpaceX заявил, что его компания не собирается никого ограничивать, а космос большой и места для размещения спутников хватит всем.