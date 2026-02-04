tradfi
Face ID без "островка": Samsung Galaxy S27 Ultra получит модернизированную систему распознавания лиц

Вадим Карпусь

Face ID без "острівця": Samsung Galaxy S27 Ultra отримає модернізовану систему розпізнавання обличчя

Будущий Samsung Galaxy S27 Ultra может получить новую систему распознавания лица Polar ID. Это технология, которая использует поляризованный свет вместо классического 3D-сканирования. По данным из утечек, такой модуль примерно на 50% меньше нынешних решений. Это позволяет сохранить минималистичный дизайн с небольшим отверстием под фронтальную камеру и при этом обеспечить высокий уровень защиты.


На протяжении лет пользователи смартфонов сталкивались с компромиссом в сфере биометрии. Максимальная безопасность распознавания лица обычно означала большой вырез или «челку» в верхней части дисплея. Apple сделала ставку на Dynamic Island, тогда как Samsung сохранила компактное отверстие в экране. Но это также означало более простую и менее защищенную разблокировку лицом. Новые слухи указывают, что Galaxy S27 Ultra может устранить эту разницу именно благодаря технологии Polar ID.

По информации от @phonefuturist, Samsung изучает возможное сотрудничество с компанией Metalenz. Вместе они могут представить систему, которая идентифицирует пользователя по физическим свойствам поляризованного света. В отличие от 3D-сканирования, где нужен набор датчиков для измерения глубины, Polar ID анализирует то, как свет отражается от кожи человека.

Принцип работы базируется на так называемых «поляризационных подписях». Каждый материал отражает свет по-разному. Человеческая кожа уникально рассеивает ближний инфракрасный свет, и эту особенность не могут воспроизвести бумажные фото, экраны или даже сложные силиконовые маски. При взгляде на смартфон устройство излучает инфракрасный свет, а специальный сенсор одновременно фиксирует изображение и данные поляризации. Благодаря способности отличать биологические ткани от неорганических материалов систему чрезвычайно сложно обмануть. Весь процесс длится около 180 мс, что соответствует скорости лучших современных решений.


Отдельное преимущество — габариты. Классические защищенные системы распознавания лиц требуют проектора точек, ИК-камеры и подсветки. Polar ID объединяет все эти компоненты в один модуль, который, по сообщениям, на 50% компактнее нынешних 3D-систем. Благодаря этому Samsung может разместить всю систему в пределах стандартного отверстия для селфи-камеры. Это позволит сохранить сплошной экран и при этом обеспечить уровень безопасности, достаточный для банковских приложений и мобильных платежей.

Несмотря на техническую привлекательность, стоит сохранять здоровый скепсис. Источник утечки имеет смешанную историю точности, а до релиза линейки Galaxy S27 еще далеко. Более того, Samsung пока даже не финализировала характеристики этих смартфонов, и в ходе разработки планы могут измениться.

Источник: androidheadlines

