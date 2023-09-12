Apple анонсировала iPhone 15 и 15 Plus – USB-C, Dynamic Island и камера 48 Мп при старой цене

Во время проведения презентации Wonderlust компания Apple официально представила свои новые смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Новинки получили ряд улучшений по сравнению с устройствами предыдущего поколения.

Одним из наиболее важных и заметных нововведений в смартфонах серии iPhone 15 является отказ от проприетарного интерфейса Lightning в пользу универсального разъёма USB-C. Теперь один кабель можно использовать для подзарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и наушников Apple.

Также ушел в историю вырез в верхней части дисплея, также известный как «челка». Ему на смену приходит Dynamic Island, который ранее был доступен только в моделях Pro. Эта функция предоставляет новый способ просмотра уведомлений и взаимодействия с приложениями.

Ещё одним существенным улучшением стало использование нового модуля камеры. Главный модуль теперь содержит 48-мегапиксельный сенсор (против 12-мегапиксельного модуля в iPhone 14). При съемке в условиях слабого освещения 4 соседних пикселя объединяются в один крупный пиксель, а фотографии в таком режиме получаются 12-мегапиксельными. Также доступен 12-мегапиксельный телефото модуль.

Камера предлагает улучшенный портретный режим (он активируется автоматически, нет нужды выбирать его вручную). Теперь на снимках можно изменять фокусировку уже после съемки, например, фокусироваться на лицах людей, которые находятся на разном расстоянии от фотографа. Вместе с тем Apple улучшила в камере iPhone 15 ночной режим, Live Photos и Action режим. Для любителей селфи доступны автофокус и портретная подсветка для фронтальной камеры.

iPhone 15 оснащен дисплеем OLED Super Retina, который поддерживает Dolby Vision и яркость 1600 нит. Пиковая яркость дисплея составляет 2000 нит при ярком солнечном свете, что вдвое больше, чем у iPhone 14. Дисплеи имеют диагональ 6,1 и 6,7 дюйма.

Смартфоны iPhone 15 и 15 Plus используют чип A16 BIONIC ─ тот же, что и в прошлогодних моделях iPhone 14 Pro. Apple также обещает, что iPhone 15 «проработает целый день без подзарядки» благодаря аккумулятору большей емкости. Кроме того новинка оснащена сверхширокополосным чипом второго поколения, который улучшает связь с другими устройствами и может обеспечить точный поиск в Find My. Еще в iPhone 15 реализовали поддержку MagSafe, системы спутниковой связи Emergency SOS, когда пользователь находится вне зоны действия сотового сигнала, и систему шумоподавления при голосовых вызовах.

iPhone 15 будет поставляться в розовом, желтом, зеленом, синем и черном вариантах корпуса. Цена iPhone 15 составляет $799 за версию с 128 ГБ встроенной памяти, а модель iPhone 15 Plus оценивается в $899 за ту же конфигурацию памяти.