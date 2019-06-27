Facebook, Google и другие IT-компании совместно создадут общепринятый набор тестов для ИИ

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Консорциум, включающий 40 технологических компаний, в том числе Facebook и Google, намерен создать выпустить набор оценочных тестов для искусственного интеллекта. Сравнивая продукты ИИ с этими эталонами, компании на местах смогут определить оптимальные решения и «быть уверенными» в том, что они внедряют именно то, что будет лучше всего справляться с поставленными задачами.

Набор тестов, получивший название MLPerf Inference v0.5, сосредоточен на трёх общих задачах машинного обучения: классификации изображений, обнаружении объектов и машинном переводе. Учитывая разные возможности обработки этих задач на разных устройствах, существуют отдельные тесты для ИИ на разных платформах, таких как смартфоны, серверы и чипы.

Предполагается, что такие общепринятые эталонные тесты позволят ускорить развитие и внедрение инноваций в сфере искусственного интеллекта. Воспользоваться ими смогут даже небольшие компании, что упростит и удешевит процесс разработки и тестирования решений в сфере ИИ.

Источник: Engadget