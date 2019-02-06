Facebook разрешил удалять отправленные сообщения, раньше так мог делать только Цукерберг

Facebook наконец добавил в свой мессенджер функцию, которая позволяет пользователям удалять уже отправленные сообщения. Внутреннее тестирование этой возможности началось прошлой осенью, хотя впервые об этом активно заговорили ещё в апреле 2018 года, когда несколько пользователей пожаловались на внезапное исчезновение сообщений от Марка Цукерберга. Тогда пресс-служба соцсети сослалась на усиление мер безопасности, а также истёкшие сроки переписки.

После того, как пользователи узнали, что Цукерберг и, по-видимому, другие топ-менеджеры Facebook располагают такими привилегиями, как удаление отправленных сообщений, руководство соцсети пообещало в ближайшее время представить для всех функцию «unsend». Сейчас компания заявляет, что новая функция претерпела «некоторые улучшения, чтобы обеспечить более широкие функциональные возможности для людей, использующих Messenger».

Теперь любое сообщение в Facebook Messenger может быть удалено в течение десяти минут с момента его отправки. Удалять можно как у себя, так и у других пользователей, которые его получили. В последнем случае вместо сообщения появляется надпись о том, что оно было удалено. Новая функция уже доступна в последних версиях приложения Facebook Messenger для iOS и Android.

Источник: The Verge