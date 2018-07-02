Facebook выпустила 747-страничный отчёт, в котором рассказала, с кем делилась данными своих пользователей

Уже ни для кого не секрет, что Facebook делится пользовательскими данными с остальными компаниями, с которыми заключила договор о сотрудничестве. Однако реальные масштабы этих сделок до сих пор были неизвестны, а сам Марк Цукерберг всячески избегал конкретики, отвечая на подобные вопросы перед Конгрессом. Теперь Facebook на запрос Комитета Сената США по энергетике и торговле подготовила 747-страничный отчёт, в котором подробно описаны сделки по обмену данными пользователей крупнейшей в мире социальной сети с другими компаниями.

Согласно документу, в этот список вошли 52 компании, включая китайские техногиганты Alibaba, Huawei, Lenovo и Oppo. С 38 из них сотрудничество уже завершено, контракт с 7 компаниями истекает в июле, ещё с одной – в октябре этого года. В Facebook отметили, что с такими компаниями, как Apple, Amazon, Tobii, Alibaba, Mozilla и Opera соцсеть продолжит сотрудничать, поскольку нуждается в их разработках и технической поддержке.

Также стало известно, что доступ к персональным данным пользователей Facebook был предоставлен 61 стороннему разработчику приложений. Ещё пять имели возможность просматривать список друзей, находящихся в ограниченном доступе, через канал бета-тестирования. Существуют опасения, что Facebook использовал семантику для обмена данными, обходя запреты FTC, которые требуют, чтобы сайт, сервис или приложение прежде получали разрешение пользователей на доступ к данным.

Данный документ вышел спустя две недели после 452-страничного отчёта Конгрессу США, в котором компания Facebook предоставила развёрнутые ответы на вопросы, прозвучавшие во время показаний Марка Цукерберга. Тем не менее, оба документа всё еще не объясняют многих моментов. Например, почему Facebook до сих пор не проводит проверку некоторых приложений, таких как Thisismydigital life из-за скандала с Cambridge Analytica или рассматривает ли Марк Цукерберг другие варианты монетизации социальной сети вместо показа рекламы.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что Facebook делилась данными пользователей с более чем 60 производителями смартфонов, а также предоставляла дополнительный доступ сторонним компаниям в рамках секретных соглашений.

Источник: washingtonpost