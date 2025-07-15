Fallout 5 получила «полностью зеленый свет» после отмены другого проекта, — журналист

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После почти десятилетней паузы для серии Fallout появился реальный шанс вернуться. Инсайдер говорит, что Fallout 5 получила «полностью зеленый свет».

По словам Джеза Кордена из Windows Central в подкасте Xbox Two, ароект уже находится в разработке. Решение приняли на фоне внутренних изменений в ZeniMax: компания отменила проект под названием Project Blackbird, чтобы перебросить ресурсы именно на новую часть Fallout. Неизвестно, что за игрой должен был стать Project Blackbird, но инсайдер связывает его отмену с последней волной массовых сокращений в Microsoft.

Недавно Microsoft уволила около более 9 000 сотрудников, в частности из игрового подразделения Xbox. Хотя на данный момент ищет других сотрудников по некачественным вакансиям. Однако под сокращение попали и крупные студии: Rare, Crystal Dynamics, The Initiative, Romero Studios и команда Bethesda, занимающаяся The Elder Scrolls Online. Часть проектов закрыли полностью, среди них — новый Perfect Dark.

Теперь, по словам Кордена, студии Bethesda Game Studios по большей части сосредоточены на Старфилде и The Elder Scrolls 6. Поэтому Fallout 5, скорее всего, делает другая команда, но какая именно — неизвестно. Возможно, в Microsoft или Bethesda создали отдельную группу специально под этот проект или привлекли стороннюю студию. Журналист предположил, что Bethesda не хочет больше держать Fallout в статусе второстепенного проекта, который постоянно ждет своей очереди после The Elder Scrolls. Поэтому франшизу могли отдать специальной команде с собственными ресурсами.

Что именно собой будет представлять Fallout 5, пока что вообще не понятно. Джез Корден предупреждает: это не официальный анонс и не прямое подтверждение от Bethesda. Информация основана на инсайдерских данных, которые еще могут измениться. Но главный факт — игру запустили в разработку. Позже инсайдер в шутку добавил: «Увидимся в 2080 году на релизе игры».

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Ранее уже ходили слухи, что в работе сразу несколько проектов по Fallout: в частности ремастер Fallout 3 и что-то связанное с Fallout: New Vegas. К этому добавилась официальная новость, что Amazon снимает второй сезон сериала Fallout, который получил дату выхода в декабре. Также недавно нашли исходные коды Fallout 1 и 2, которые считались утраченными десятилетиями. Может когда-нибудь «беседка» сделает еще несколько ремастеров.

Fallout — одна из крупнейших франшиз Bethesda и Xbox, которая даже успела засветиться в Magic: The Gathering. Но последней большой игрой серии считается Fallout 4, вышедший еще в 2015 году. Fallout 76, который стартовал в 2018-м, фанаты по большей части не воспринимают как полноценную часть.

Источник: Xbox Two