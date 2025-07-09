Новости Игры 09.07.2025 в 14:19 comment views icon

Bethesda разрабатывает сразу несколько новых игр Fallout — одна из них «та самая»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Bethesda разрабатывает сразу несколько новых игр Fallout — одна из них «та самая»
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С момента релиза Fallout 4 прошло десять лет, а Bethesda молчит о продолжении. Но инсайдер говорит, что студия готовит «несколько проектов Fallout, включая тот, который вы все хотите».

Хотя фанаты серии давно ждут продолжения, все ресурсы студии сосредоточены на уже почти мифологической The Elder Scrolls 6. Вопреки молчанию Bethesda (а как мы знаем с опытом Oblivion — они могут просто работать молча) ждать осталось не слишком долго. Журналист VGC Джордан Миддлер говорит о тех самых «нескольких проектах Fallout».

В подкасте Skill Up Миддлер прямо не говорил, о каком «том же» проекте идет речь. Фанатам не понадобился его ответ, потому что сразу вспомнили New Vegas — или хотя бы что-то в похожем стиле. Честно говоря, вероятность прямого продолжения невелика, ведь новый сезон сериала Fallout развернется в New Vegas. Но сам факт, что что-то большое из серии Fallout готовится, — уже что-то.

Обсуждение сразу подняло и старую надежду на то, что Obsidian Entertainment снова получит шанс поработать с франшизой. В 2023 году Obsidian прямо заявила, что «с удовольствием» сделала бы новый Fallout. Однако тогда студия сосредоточилась над Avowed, Grounded 2 и The Outer Worlds 2. Одна из крупных RPG — Avowed — уже вышла, поэтому существует шанс, что сейчас студия свободна для новых проектов, например, спин-оффа Fallout.

По мнению части зрителей, Миддлер может иметь в виду не совсем новую игру, а ремастер Fallout 3. Такие слухи ходят уже давно — и если верить инсайдерам, этот ремастер действительно готовится, но до релиза ещё очень далеко. И если бы журналист имел в виду именно его, вряд ли он бы говорил загадками, потому что это уже полуофициальная информация.

Несмотря на оптимизм, ожидать релиза новой Fallout в ближайшее время не стоит. По словам Миддлера, «тот самый» проект еще не прошел достаточно фаз разработки, чтобы говорить о нем серьезно — все еще на очень ранней стадии. Но хорошая новость в том, что несколько игр Fallout разрабатываются одновременно. Так что пока Bethesda официально ничего не подтвердила, осталось лишь гадать: это спин-офф от Obsidian, ремастер Fallout 3 или, возможно, совершенно новая игра на новой территории.

Источник: The Gamer

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.

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