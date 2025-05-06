Будут ли ремастеры? Найдены исходные коды Fallout 1 и 2, которые якобы удалили еще в 1990-х годах

Недавно разработчик Fallout Тим Кейн заявил об утрате оригинальных материалов игры, но исходный код Fallout 1 и Fallout 2 оказался цел и невредим.

Его не только не потеряли — он лежал в копиях, которые десятилетиями хранила программистка и соосновательница Interplay Ребекка Хайнеман. Именно она спасла не только легендарные RPG, но и кучу других игр, над которыми работала в 1990-х. Ранее Тим Кейн рассказывал, что ему приказали уничтожить свои копии всех файлов разработчика и даже заметки со встреч, когда он покидал Interplay. Вместе с исходным кодом казалось навсегда потеряли уникальные глиняные модели для 3D-анимаций персонажей Fallout. Но, как выяснилось, не все в студии были поступили так же.

Хайнеман еще в 1993 году собрала антологию классических игр Interplay на CD собственноручно, используя свои резервные копии кода. Однажды она попросила исходный код Wasteland и увидела, что коробка выглядела так, будто ее переехал грузовик. Да и в ней была лишь часть необходимого кода, поэтому копии она запросила из Electronic Arts. Когда программистка увидела, как компания относится к бэкапам, то решила взять дело в свои руки.

«Я поставила себе цель сделать снимки всего и архивировать это на CD-ROM. Когда я покинула Interplay в 1995 году, у меня были копии каждой игры, которую мы делали. Без исключений. Когда я занималась MacPlay, существовавшей даже после моего времени в Interplay, я делала снимки каждой игры, которую мы портировали. Среди них были Fallout 1 и 2», — рассказала Ребекка Хайнеман.

То есть Fallout 1 и 2 она сохранила среди файлов, которые копировала для MacPlay — подразделения Interplay, занимавшегося портами. Ее архивы охватывают и игры, что она разрабатывала непосредственно, к которым была причастна как программистка. Например, с Doom для 3DO все было проще, чем с Wasteland. Ей не пришлось бегать между руководителями и просить код, потому что она сама писала этот порт. Поэтому позже выложила его код на GitHub с разрешения id Software.

Пока что неизвестно, как Ребекка Хайнеман поступит с исходными кодами Fallout. Она может обратиться к Bethesda с разрешением его опубликовать, но пока что этого не сделала. В случае, если Bethesda согласится — фанаты смогут заглянуть под капот двух культовых RPG. А если Тодд Говард увидит в этом возможность снова продать нам игру, которой уже не первый десяток лет, то возможно будут ремастеры.

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Источник: VideoGamer