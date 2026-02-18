Фан Red Dead Redemption 2 случайно снес сохранение девушки и заставил Артура Моргана извиниться

Фан Red Dead Redemption 2 случайно удалил сейв невесты, где она прошла примерно две трети игры, и попытался извиниться. В этом ему помог Артур Морган.





Он заказал персональное обращение на Cameo, чтобы актер Роджер Кларкозвучивший Артура Моргана в RDR2, лично поддержал девушку после потери прогресса. Актер рассказал в соцсети, что этот заказ стал одним из самых запоминающихся среди тысяч его видеопожеланий. Он поделился скрином заказа в X (Twitter) и отреагировал публично.

«Я действительно впечатлен поддержкой, которую вы выражаете мне на Cameo. Спасибо, что вам нравятся мои поздравления. Мне нравятся все, но именно такие, как те ниже, для меня самые ценные. Давайте все вместе пошлем этой девушке положительные вибрации. По крайней мере ее парень знает, что он сделал», — сказал Кларк.





В самом запросе фан рассказал, что его невеста успела пройти треть игры. Девушке очень нравился геймплей и она принимала все этические решения. Правда, пока мужчина случайно не удалил сохранения.

«Можете ли вы выразить несколько слов поддержки из-за этой сокрушительной потери и передать ей свои извинения?» — попросил фан Red Dead Redemption 2.

По описанию, девушка проходила игру с акцентом на «высокую честь», то есть выбирала моральные решения и потратила десятки часов на прогресс. Удаленный сейв уже технически не восстановить. Поэтому он подумал, что единственным приемлемым вариантом остается попросить извинения в максимально символической форме — голосом самого Артура Моргана.

Сам Роджер Кларк рассказал, что ему нравятся различные заказы на Cameo, но именно такие истории привлекают больше всего внимания. Он также призвал подписчиков поддержать девушку, которая потеряла свой прогресс. На платформе актер имеет тысячи выполненных видеообращений и стабильно высокий рейтинг, поэтому подобные персональные сообщения это часть его взаимодействия с сообществом Red Dead Redemption 2.

