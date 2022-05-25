Фанат Minecraft воссоздал 3D-версию картины Ван Гога «Звездная ночь»

ChrisDaCow, опытный игрок Minecraft, после месяца работы сумел воссоздать одну из самых известных картин художника.

Звездная ночь – это, без сомнения, одна из самых известных работ художника Винсента Ван Гога. Картина, написанная маслом и безошибочно узнаваемая даже теми, кто не очень хорошо разбирается в живописи, хранится в Музее современного искусства с 1941 года. ChrisDaCow, который очень восхищается творчеством Ван Гога, посвятил целый месяц своей жизни тому, чтобы как можно точнее воссоздать «Звездную ночь» в Minecraft. Результат, как вы можете видеть на видео, абсолютно впечатляющий.

В другом видео он подытоживает месяц работы. В ролике можно увидеть весь процесс: от начала концепции проекта до его конечного результата. В интервью PCGamer ChrisDaCow заявил, что результат его работы – это плод «многолетней практики и любви к ремеслу».

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ChrisDaCow объясняет, что после завершения проекта Ван Гог стал его любимым художником.

«Я начал эту работу, потому что звездная ночь кажется таким красивым местом для прогулок. Я хотел иметь возможность посмотреть на город изнутри и действительно увидеть небо «Звездной ночи» Ван Гога. Забавно, что до начала работы я не был большим поклонником Ван Гога, но после создания всей конструкции он определенно стал моим любимым художником», — сказал он, когда его спросили, почему он решил взяться за этот проект.

Что касается использования перспективы для воссоздания изображения, автор комментирует, что ему пришлось построить «вынужденную перспективу», поскольку Minecraft «недостаточно велик, чтобы перенести требуемое фактическое расстояние».